Potenzielle Übernahme – Britische Liontrust an GAM interessiert Der Fondsmanager Liontrust führt mit GAM Gespräche über eine Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von GAM.

An der Börse sorgte die Ankündigung von Liontrust für Schub: Die GAM-Aktien schnellten 15% hoch. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Aktien von GAM legen am Dienstagnachmittag weiter prozentual zweistellig zu. Ein Bericht der britischen Sky News, wonach der dortige Rivale Liontrust am Zürcher Vermögensverwalter interessiert sei, hat Übernahmefantasien geweckt. Liontrust hat mittlerweile Gespräche mit GAM bestätigt.

Um 14.15 Uhr gewinnen GAM in einem leicht festeren Gesamtmarkt 25,4% auf 0.75 Fr, die Tageshöchstkurse liegen gar bei 0.779 Fanken.

Der britische Nachrichtensender Sky News berichtete, wonach der an der Londoner Börse kotierte Vermögensverwalter Liontrust Asset Management zu den Interessenten um GAM gehöre. Liontrust sei dabei nur einer von mehreren potenziellen Käufern.

Liontrust bestätigte am frühen Nachmittag in einem Statement gegenüber AWP, dass man sich in Gesprächen mit der GAM Holding über eine geplante Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals befinde. Dies mit der Absicht, das Investment-Management-Geschäft von GAM mit dem Investment-Management-Geschäft von Liontrust zu kombinieren.

Liontrust habe sich dabei an den Verwaltungsrat von GAM gewandt, heisst es. Es bestehe aber keine Gewissheit, dass dies zu einem formellen Angebot für die vorgeschlagene Übernahme führen werde, und es bestehe auch keine Gewissheit über den Zeitpunkt oder die Bedingungen eines solchen Angebots. Auch könne auch nicht garantiert werden, dass eine Übernahme abgeschlossen werde, selbst wenn eine Einigung erzielt werde. GAM wollte auf Anfrage die Übernahmespekulationen nicht kommentieren.

Gemeinsam würden die beiden Unternehmen rund 100 Mrd. £ an Kundenvermögen verwalten. An der Börsenkapitalisierung gemessen bringt Liontrust mit umgerechnet 685 Mio. Fr. deutlich mehr auf die Waage als GAM. Die Zürcher werden an der Börse aktuell mit etwas mehr als 100 Mio. Fr. bewertet.

Erst im Dezember wurden Stimmen laut, wonach GAM die UBS mit der Suche nach einem Käufer beauftragt habe. Diese Neuigkeiten verliehen dem Aktienkurs damals allerdings nur sehr kurzfristig Rückenwind. Seit Jahresbeginn haben die Valoren (Stand Montagabend) gut 36% verloren. Damit zählen sie zu den zehn schwächsten Schweizer Aktien in diesem Jahr.

Die komplette Historie zu GAM finden Sie hier.»

REUTERS/AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.