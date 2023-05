Geldpolitik – Britische Notenbank legt im Kampf gegen Inflation nach Die Bank of England erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel-Punkt auf 4,5%.

Die Inflationsrate ist mit zuletzt 10,1% die höchste in Westeuropa. Bild: Hollie Adams/Bloomberg

Die hartnäckig hohe Inflation in Grossbritannien zwingt die Bank von England (BoE) zu einer immer strafferen Zinspolitik. Die Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen Viertel-Punkt auf 4,50%. Dies ist das höchste Niveau seit 2008. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit der Erhöhung gerechnet. Es war bereits die zwölfte Anhebung in Folge. Mit immer höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel in den Griff zu bekommen. Die Inflationsrate ist mit zuletzt 10,1% die höchste in Westeuropa: Sie liegt in Grossbritannien als einzigem Land in der Region im zweistelligen Bereich.

Die BoE wandelt mit der Zinserhöhung auf den Spuren der Federal Reserve in den USA, die angesichts weiter eingedämmter Inflationsgefahren jedoch auf eine Pause zusteuern dürfte. Ob die Notenbank in London in puncto geldpolitischer Straffung nun bereits das Ende der Fahnenstange erreicht hat, bleibt hingegen ungewiss. In der BoE war die aktuelle Erhöhung umstritten – mit Swati Dhingra and Silvana Tenreyro votierten zwei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für gleichbleibende Zinsen.

Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Zinsen noch weiter steigen werden – auf bis zu 5,0% im August. Der weiterhin hohe Inflationsdruck spreche ebenso dafür wie die relativ robuste Wirtschaft, die nicht in die von vielen Ökonomen befürchtete Rezession abgerutscht sei.

Auch die Notenbank rechnet nun nicht mehr mit einer solchen Talfahrt der Wirtschaft. Doch zugleich erwartet sie, dass die Inflation langsamer sinken wird als erhofft. «Sollte es Anzeichen für einen anhaltenderen Druck geben, wäre eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich», erklärte die BoE und behielt damit die geldpolitische Orientierungslinie für die Finanzmärkte bei, die sie bereits im Februar und März ausgegeben hatte.

Ein Teil des Inflationsschubs geht auf die starke Abhängigkeit des Landes von importiertem Erdgas zur Energiegewinnung zurück, das sich infolge des Ukraine-Krieges stark verteuert hat. Dieser statistische Effekt dürfte in den Teuerungszahlen der kommenden Monate eine weniger grosse Rolle spielen. Doch die jüngsten Tarifrunden lassen in der Notenbank die Sorge aufkommen, dass sich erhöhter Lohndruck aufbaut und sich die Inflation in der Wirtschaft auf breiter Basis festsetzen könnte.

Volkswirte zur Zinserhöhung der Bank von England

Dirk Chlench, LLBW:



«Die Währungshüter gehen nun davon aus, dass die britische Wirtschaft in nächster Zeit auf der Stelle treten wird. Zuvor war die BOE jedoch von einem Schrumpfen der britischen Wirtschaftsleistung ausgegangen. Die Inflation dürfte in den nächsten Monaten zwar deutlich fallen, jedoch bleibe das Risiko bestehen, dass die Zweitrundeneffekte des Energiepreisschocks auf Löhne und heimisch produzierte Güter langsamer zurückgehen. Infolgedessen halten sich die Währungshüter die Option offen, gegebenenfalls die Leitzinsen nochmals anzuheben. Auch nach unserer Einschätzung ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Bank of England – im Gegensatz zur US-Notenbank – ihren Zinsgipfel noch nicht erreicht hat.»

Ulrich Wortberg, Helaba:



«Die Währungshüter stehen auch nach der zwölften Zinserhöhung in Folge unter Druck, etwas gegen die hartnäckig hohe Inflation zu unternehmen. So liegt die Jahresteuerungsrate noch immer über 10 Prozent und die Kernteuerung bei 6,2 Prozent Das MPC sieht weiterhin Anzeichen dafür, dass die hohe Inflation nur langsamer zurückgehen wird als erhofft. Sollte es einen anhaltend hohen Inflationsdruck geben, wäre eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich, so die BoE. Zudem rechnet die Zentralbank nicht mehr mit einer Rezession. Letztlich dürfte die Teuerungsrate in den kommenden Monaten und Quartalen aber nachlassen, was der BoE Luft verschaffen könnte. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch in Grossbritannien die Geldmenge schrumpft. Demgegenüber ist der Arbeitsmarkt robust. Alles in allem kann wohl ein zusätzlicher Schritt im Juni nicht ausgeschlossen werden.»

Bernd Weidensteiner, Christoph Balz, Commerzbank:



«Sollte es Hinweise auf anhaltend hohen Inflationsdruck geben, könnten weitere Zinsschritte erforderlich werden. Dies entspricht der bisherigen Kommunikation. Damit hält sich die BoE die Option für weitere Zinsschritte offen und gibt – anders als die Fed – noch keine klaren Hinweise auf eine Zinspause. Wir erwarten in unserer Prognose keine weiteren Zinserhöhungen mehr. Letztlich wird es wohl auf die Daten ankommen. Die Tatsache, dass das Kommuniqué nicht versucht, die Spekulationen auf weitere Schritte zu dämpfen, spricht allerdings dafür, dass das Risiko zumindest einer weiteren Anhebung hoch ist.»

Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank:



«Die Bank of England macht bei der Inflationsbekämpfung entschieden weiter. Die neue Inflationsprojektion zeigt, dass es beim Leitzins weiter aufwärts gehen kann. Auch wegen des hohen Lohndrucks dürfte die Notenbank auf dem Sprung bleiben.»

REUTERS

