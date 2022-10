Krise in Grossbritannien – Hunt wird neuer britischer Finanzminister Nachdem Kwarteng zurückgetreten ist, soll der frühere Aussenminister Jeremy Hunt das Amt übernehmen.

Jeremy Hunt wird zum neuen Finanzminister von Grossbritannien. Bild: Will Oliver/EPA via Keystone

Grossbritannien hat einen neuen Finanzminister: Der frühere Aussenminister Jeremy Hunt wurde zum Nachfolger von Kwasi Kwarteng ernannt. Das teilte das Büro von Premierministerin Liz Truss am Freitag mit.

Truss bedankte sich in einem Schreiben bei Kwarteng, der nicht einmal sechs Wochen im Amt war und dem angekreidet wird, dass die Steuersenkungspläne der Regierung ein verheerendes Echo an den Finanzmärkten nach sich gezogen haben. Sie habe grossen Respekt vor Kwartengs Entscheidung. «Sie haben die Interessen des Landes an erste Stelle gestellt.»

Kwarteng veröffentlichte sein Rücktrittsgesuch auf Twitter. Darin schrieb er an Truss gerichtet: «Sie haben mich aufgefordert, als ihr Finanzminister zurückzutreten. Ich habe akzeptiert.» Er werde Truss und seinen Nachfolger unterstützten. Die Vorstellungen von Truss seien die richtigen. Es dürfe nicht am Status quo festgehalten werden. Zu lang habe das Land niedrige Wachstumsraten und eine zu hohe Besteuerung gehabt. «Das muss sich immer noch ändern, wenn das Land erfolgreich sein will.»

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.