In seinem zeitdiagnostischen Buch «Die schrecklichen Kinder der Neuzeit» – ein Versuch, unser Zeitalter zu verstehen – erzählt uns der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dem man die Lage erklären muss. Hebt er den Kopf und blickt über den Rand des Offensichtlichen, wird er von Unbehagen am Offenen bedrängt.

Und tatsächlich: Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele. Man kann es drehen und wenden, wie man will, doch es wird immer schwieriger, die Gegenwart zu lesen, geschweige denn, die unmittelbare Zukunft zu deuten. Gewiss scheint nur, dass sich zu den alten Zweifeln neue, bedrohliche Herausforderungen gesellen, alte und neue Probleme sich überlagern in einem immer komplexeren Geflecht von vielen Unbekannten. Dabei überschneiden sich ganz selbstverständlich die wegweisenden technologischen Entwicklungen mit dem Zeitgeist und mit immer schneller folgenden Krisen und externen Schocks.

Nicht wenige verstehen die Gegenwart als radikalen Bruch mit der Vergangenheit und verfallen dennoch in einen Zustand der Empörung und des Alarmismus angesichts der enormen Bedrohungen. Denn kaum hatten wir uns einigermassen aus der Geiselhaft der unsäglichen Covid-19-Pandemie – mit all dem Leid, den Entbehrungen und den Verboten – befreit, versetzte uns der neue russische Zar Wladimir Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine einen brutalen Prankenhieb. Eine Zäsur. Seither ist nichts mehr gleich, und der Traum vom «ewigen Frieden» im alten Europa ist durch den barbarischen Angriffskrieg jäh zunichtegemacht worden; seither ist uns schmerzlich bewusst, wie verletzlich unsere Schicksalsgemeinschaft ist, wie unerlässlich und existenziell ein geeintes Europa und unser transatlantisches Bündnis sind.

Macht ist mehr als Militär und Wirtschaft

Deshalb ist es verständlich, dass das Gefühl aufkommt, als wären wir auf lange Sicht in dieser aussergewöhnlichen Gegenwart gefangen, als könnten wir nicht über sie hinausgehen, als wäre unsere Aufmerksamkeit komplett vom Krieg gegen die Ukraine absorbiert. Zumal sich weitere enorme Stressmomente zu einem grossen Reigen zusammengefunden haben, als ob sich sämtliche Probleme dieser Welt zu einer grossen Party verabredet hätten, und alle sind erschienen: die anhaltenden Varianten der Covid-19-Pandemie, die gefährdete Energieversorgung, die steigende Inflation, die andauernde Störung der Lieferketten, die demografische Falle, der Fachkräftemangel, die disruptiven Kräfte in der Digitalisierung, in der Biotechnologie sowie der Ökologie und weitere geopolitische Bruchlinien, wie der Antagonismus zwischen den USA und dem aufsteigenden Hegemonen China.

«Es gibt keine ewigen Verbündeten oder Feinde, nur ewige Interessen.»

All diese Belastungen sind kein Pappenstiel und zeichnen ein düsteres Szenario für die kommenden Monate, nicht nur was die wirtschaftlichen Erwartungen betrifft, sondern was die Konsequenzen der sich rapide zuspitzenden geopolitischen Konfrontation angeht. Das Ende der Geschichte (Francis Fukuyama) und damit die Annahme, dass sich die Prinzipien des Liberalismus als Ordnungsmodell überall auf der Welt durchsetzen würden, hat nicht stattgefunden. Vielmehr charakterisiert sich das 21. Jahrhundert durch den Aufstieg der nichtwestlichen Welt. Dies führt zwangsläufig zu einem neuen Machtdenken und zur Rückkehr der Realpolitik.

Gleichwohl haben sich im Informationszeitalter die Koordinaten der «Macht» dramatisch verschoben, Macht ist diffuser geworden. In Zukunft entscheidet nicht mehr nur militärische oder wirtschaftliche Stärke, sondern es zählt der intelligente Umgang (Smart Power) mit anderen Kulturen und Technologien. Hard Power jedoch ist und bleibt eine triste und atavistische Realität, die in unserem Jahrhundert eher zunimmt, wie der hässliche Raubzugskrieg in der Ukraine schmerzlich verdeutlicht.

Bisher fehlt eine Strategie

Sieben Monate nach Kriegsbeginn hat Europa – trotz allen Beteuerungen – immer noch keinen geopolitischen Plan. Wohlverstanden, die Sanktionen waren richtig und wurden relativ schnell getroffen. Sie waren aber eine technische Massnahme, eine Reaktion, keine Strategie. Europa wirkt hilflos, desorientiert, gefangen in der alles beherrschenden Gegenwart, so, als würde es an der zementierten Ordnung in einer zunehmend bedrohten Welt festhalten.

Das ist verständlich, denn unser alter Kontinent zählt zu den grossen Gewinnern der Weltordnung, die aus der Implosion der Sowjetunion hervorgegangen ist. Unter dem Schutzschirm der Amerikaner konnte Europa sich intern entfalten, seinen einzigartigen Sozialstaat ausbauen, dabei nach allen Himmelsrichtungen kommerziell offen und aktiv bleiben. In der gegenwärtigen Krise hat Washington unverzüglich das Heft an sich gerissen, gibt den Takt vor und erscheint – einmal mehr – unentbehrlich für die europäische Sicherheit. Allerdings hat auch Washington noch keinen Gesamtplan, wenn es darum geht, im aufkeimenden Ost-West-Konflikt die Werte des Westens zu verteidigen.

Wenn es tatsächlich zu einer Entkoppelung der Weltwirtschaft kommt, wie so manche Kassandra vorauseilend verkündet, dann käme dies einem Zurückspulen der Geschichte gleich, mit enormen Kosten für alle Beteiligten. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass ein neues Machtdenken die Oberhand gewonnen hat und die restliche Welt nicht mehr gewillt ist, die westlichen Werte automatisch zu übernehmen, sondern im Gegenteil ihre eigenen Vorstellungen und Interessen entwickelt hat. Daraus leitet sich, wenn auch mit wichtigen Nuancen, ein zunehmend bipolares Denken in blockähnlichen Hemisphären ab, mit ihren eigenen politischen und wirtschaftlichen Realitäten.

Lateinamerika nicht China überlassen

Wie und wann auch immer der Krieg in der Ukraine beendet wird, ein vom Westen auf lange Sicht ausgestossenes Russland könnte sich als rohstoffreiches Land mit einem an Fachkräften reichen Indien und einem High-Tech-starken China zusammentun und einen bedeutenden Wirtschaftsraum bilden. Eine solche Allianz könnte durchaus die globalen Kräfteverhältnisse verschieben. Umso mehr sollten Washington und Brüssel zügig die westlichen Interessen definieren, daraus eine aktive Aussenpolitik formulieren, die die Belange der gesamten westlichen Hemisphäre berücksichtigt, also nicht nur die des angelsächsisch geprägten Westens, sondern eine, die ebenso die Interessen des amerikanischen Doppelkontinents umfasst. Mittel- und Südamerika sind rohstoffreiche Regionen und gehören zwingend zu unserem Kulturkreis; sie dem chinesischen Einfluss zu überlassen, wäre töricht.

Insofern haben die USA und Spanien als grösste Investoren und historische Akteure in der Region traditionell eine besondere Rolle inne, doch weder Washington noch Madrid noch die Europäische Union haben sich in den vergangenen Jahren durch eine weitblickende Politik für Lateinamerika ausgezeichnet.

Im jetzt ablaufenden Powerplay haben die tapferen Ukrainer mit ihrem brillanten Überraschungsangriff, ganz im Stil der klassischen Militärstrategie des Carl von Clausewitz, die russische Armee blamiert und die Welt verblüfft. Putin schrumpft immer mehr zu einer Karikatur seiner selbst, droht aber nun mit der Nuklearkeule. Plötzlich ist der Einsatz einer taktischen Atombombe keine Utopie mehr, und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Blufft der Kremlchef, oder wird er die Geister, die er rief, nicht mehr los? Wenn auch Putin diesen Krieg, gleich, wie er ihn gewinnt, bereits verloren hat, so heisst dies nicht, dass der Westen in Triumphalismus verfallen kann. Will Europa in dieser neu entstehenden Weltordnung nicht zu den Verlierern gehören, sollte es die Maxime des britischen Premiers aus der viktorianischen Zeit, Lord Palmerston, beherzigen: «Wir haben keine ewigen Verbündeten und dauerhaften Feinde. Ewig und dauerhaft sind nur unsere Interessen, und diesen Interessen zu folgen, ist unsere Pflicht.»

