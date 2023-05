Ausblick 2023 – Bucher-CEO erwartet ordentlichen Abschluss für das Gesamtjahr Nach einem starken Start in den ersten Monaten für das Industrieunternehmen zeigt sich CEO Jacques Sanche zuversichtlich.

Bucher geht davon aus, dass die operative Marge im zweistelligen Bereich gehalten werden kann. Bild: Bucher Industries/Keystone

Bucher Industries ist in den ersten Monaten des Jahres 2023 stark gewachsen. Die Umsatzprognose vom Februar wurde anlässlich des Ende April vorgelegten Quartalsausweises dennoch nicht erhöht. Trotz eines bereinigten Wachstums im ersten Quartal von rund 20% wird im Gesamtjahr 2023 ein lediglich gehaltener Umsatz in Aussicht gestellt.

Auf die Frage, ob er nicht etwas tief staple, sagte CEO Jacques Sanche in einem Interview mit AWP: «Das werden wir dann sehen. Wir wussten, dass nur schon wegen des Auftragsbestandes und auch wegen der Entspannung in den Lieferketten das erste Semester stark ausfallen wird. Die Frage ist, was im zweiten Semester passiert, nur schon wegen des Basiseffekts.»

«Wir sind in einem zyklischen Geschäft tätig und Prognosen sind naturgemäss schwieriger», erklärte er die Zurückhaltung bei den Vorhersagen. Insgesamt zeigte er sich dennoch zuversichtlich.

Nachfrage bei Kuhn Group weiter auf gutem Niveau

«Unser Auftragsbestand ist noch immer stark, was den Umsatz stützt», meinte er mit Blick auf die Geschäfte der wichtigsten Sparte Kuhn Group in Europa. «Die Nachfrage lässt zwar nach, allerdings auf einem noch immer guten Niveau.» Was dabei helfe, seien die noch immer leeren Lager der Händler, welche wieder aufgefüllt werden müssten.

Auch im ebenfalls wichtigen Markt Brasilien komme das Niveau etwas zurück, bleibe aber auf einem guten Level. «Wir machen uns diesbezüglich keine Sorgen.» In den USA nähmen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr gar zu. «Hier sehen wir im laufenden Jahr Chancen», so Sanche.

Weiter geht er davon aus, dass die operative Marge im zweistelligen Bereich gehalten werden kann, was angesichts der Inflation doch von einem gewissen Optimismus zeugt. «Wir konnten bisher die höheren Kosten gut über die Preiserhöhungen weitergeben. Und wir wären stolz, wenn wir die hohe Marge halten könnten.» Das Ziel von Bucher für die Ebit-Marge lautet auf 10% über die Zyklen hinweg.

