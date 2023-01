Eine Luftaufnahme des Bucher-Standorts in Niederweningen. Bild: ZVG/Bucher

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 7.35 Uhr

Die Industriegruppe Bucher mit Schwerpunkt Landmaschinen hat 2022 wie erwartet gut abgeschlossen. Der Umsatz stieg 13,2% auf knapp 3,6 Mrd. Fr. – ein neuer Rekord. Die Vorhersage für das Ergebnis wurde nochmals erhöht, es soll nun «deutlich über dem Vorjahr» liegen. Zuvor hiess es, es «dürfte den hohen Wert des Vorjahres übertreffen». Die detaillierten Abschlusszahlen veröffentlicht Bucher am 24. Februar. Dass es nicht ewig so weitergehen kann, zeigt allerdings der Auftragseingang. Er ist mit –2,3% leicht rückläufig (im vierten Quartal waren es gar –10%), übertrifft absolut mit 3,85 Mrd. Fr. den Umsatz aber noch immer komfortabel. Das heisst, Bucher startet mit hohem Auftragsbestand ins neue Jahr. Zu 2023 gibt’s denn auch bereits eine Prognose, es wird mit einer weiterhin starken Auslastung der Kapazitäten gerechnet, vor allem im ersten Halbjahr. Die Nachfrage werde sich aber «von sehr hohem Niveau ausgehend» abschwächen. Insgesamt soll der Umsatz etwa das Niveau von 2022 erreichen, doch führe Margendruck – vor allem aufgrund höherer Personalkosten – dazu, dass die Betriebsgewinnmarge unter Druck gerate und somit «leicht unter Vorjahr» zu liegen komme. Insgesamt meldet Bucher die erwarteten Zahlen, der Auftragseingang ist vielleicht einen Tick geringer, aber der Aktienkurs nimmt keine überhöhten Hoffnungen vorweg (er notiert trotz des Rekordumsatzes rund ein Fünftel unter Höchst), was die Titel weiter kaufenswert macht.