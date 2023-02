Bucher erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatz in der Grössenordnung von 2022. Bild: ZVG/Bucher Industries

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 7.45 Uhr

Bucher kann für 2022 ein neues Rekordergebnis vorweisen. Der Gewinn steigt nach einem schon starken Vorjahr um 24% auf 335 Mio. Fr., was einer Gewinnmarge von 9,3% entspricht. Der Umsatz zieht, wie schon früher gemeldet, 13% auf 3,6 Mrd. Fr. an. Das ist rund 1 Mrd. Fr. mehr als vor zehn Jahren und illustriert damit die Wachstumskraft des Konzerns. Das Glanzergebnis erlaubt es, die Dividende gleich von 9.50 auf 13 Fr. zu erhöhen, die Ausschüttungsquote bleibt mit 40% dennoch vergleichsweise moderat. Dass zu gegenwärtigen Kursen trotzdem eine Rendite von über 3% resultiert, deutet bereits darauf hin, dass die Aktien günstig bewertet sind. Der Gewinn pro Titel erreicht 32.36 Fr., woraus sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 ergibt. Wird noch die Nettoliquidität von rund 450 Mio. Fr. (44 Fr. pro Aktie) vom Aktienkurs abgezogen, resultiert ein KGV von 12. Die hohe Nettoliquidität deutet auch darauf hin, dass die Bilanz des Unternehmens äusserst solide ist. Für 2023 erwartet Bucher, wie schon im Januar kommuniziert, eine Konsolidierung. Der im letzten Jahr leicht niedriger ausgefallene Auftragseingang (der aber noch immer über dem Umsatzniveau liegt) deutet das schon an. Der Inflationsschub des letzten Jahres wird zu vermehrtem Margendruck führen. Insgesamt deckt sich die Prognose mit derjenigen vom Januar: Der Umsatz soll in etwa stagnieren, der Betriebsgewinn leicht zurückgehen und der Gewinn leicht tiefer ausfallen. Daraus kann ein Gewinnrückgang von rund 10% abgeleitet werden, was etwa 29 Fr. entspricht. Damit beträgt das vorausschauende KGV knapp 15, was moderat anmutet. Weiter kaufen. Um 9 Uhr findet eine Medienkonferenz statt.