Der Ausblick auf das Gesamtjahr bleibt gegenüber Februar unverändert. Bild: ZVG/Bucher Industries

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 7.30 Uhr

Bucher hat wie erwartet den Umsatz dank des hohen Auftragsvorrats und Preiserhöhungen weiter steigern können, während der Bestellungseingang wegen der abflauenden Konjunktur zurückging. Die Nachfrage blieb aber höher als 2019, im Jahr vor der Pandemie. Im saisonal geprägten Landmaschinengeschäft (Kuhn Group) zog der Umsatz auch dank Verbesserungen in der Lieferkette um 22,5% auf 440 Mio. Fr. an. Die Bestellungen gingen 11,6% auf 297 Mio. Fr. zurück. Traditionell wird hier im Winter weniger bestellt, aber mehr produziert, weshalb die Diskrepanz zwischen Bestellungen und Umsatz wenig aussagt. Der Auftragsbestand ist Ende März leicht höher als im Vorjahr. Bei den Kommunalmaschinen (Municipal) ging der Auftragseingang 17,2% auf 159 Mio. Fr. zurück, doch blieb er über dem Umsatzniveau und war auch leicht höher als im Durchschnitt aller vier Quartale im vergangenen Jahr. Recht stabil blieb das Geschäft mit Hydraulikkomponenten, wo der Auftragseingang (194 Mio. Fr.) nur geringfügig unter den Umsatz (206 Mio. Fr.) rutschte. An der Prognose für das Gesamtjahr hält Bucher unverändert fest und rechnet mit etwa gehaltenem Umsatz und wegen Lohndrucks leicht niedrigerer Betriebsmarge. Die vergleichsweise solide Entwicklung und die moderate Bewertung (KGV 14) sowie die attraktive Rendite von 3,3% machen die Titel weiterhin kaufenswert.