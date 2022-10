Bild: ZVG/Bucher

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 7.45 Uhr

Buchers Ergebniszahlen zeigen auch in der Neunmonatsperiode allesamt noch nach oben. Der Auftragseingang stieg 0,4% auf 2,95 Mrd. Fr., der Umsatz 11% auf 2,62 Mrd. Fr. Doch auf Quartalsbasis zeigen sich Bremseffekte, dabei spielt allerdings auch der Effekt der Erholung der Geschäfte von der Covid-Krise 2020 eine Rolle. Diese Erholung war um das dritte Quartal 2021 am intensivsten. Insofern müssen sich die Resultate des dritten Quartals 2022 mit einer starken Vorjahresbasis messen. Hier zeigt sich beim Auftragseingang denn auch ein Rückgang von 12,2%. Alle Divisionen sind rückläufig, die wichtige Landmaschinensparte mit –7,7% allerdings nur moderat. Das Wachstumstempo des Umsatzes blieb im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr fast konstant. Und ein gutes Signal ist, dass die Aufträge den Umsatz weiterhin übertreffen. Der Schub reicht, um im gesamten Jahr 2022 ein neues Rekordergebnis einzufahren. Bucher rechnet neu denn auch mit einem «deutlich höheren» Umsatz (bisher fehlte das «deutlich»). Und Betriebsmarge sowie Gewinn sollen den hohen Vorjahreswert wieder erreichen bzw. übertreffen. Bisher peilte Bucher eine etwas niedrigere Marge und einen gehaltenen Gewinn an. Alles in allem ein erfreuliches Resultat. Die Aktien spiegeln dies zu wenig. Sie weisen nun für 2022 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von niedrigen 13 auf. Selbst wenn der Gewinn nächstes Jahr rund 20% sinken würde, beträgt das KGV noch immer moderate 15. Weiter kaufen.