Der Wirtschaftsstandort Schweiz belegt in internationalen Rankings regelmässig Spitzenplätze. Beispiele dafür sind die Eigentumsrechte, Anzahl Patente pro Einwohner oder etwa – bis jetzt – steuerliche Rahmenbedingungen. Was die Unternehmensfreundlichkeit in Sachen Regulierung betrifft, hat das Land an Terrain eingebüsst, zumindest wenn man den Ease of Doing Business Index der Weltbank als Gradmesser nimmt.

Zwischen 2066 und 2020 rutschte die Schweiz von Rang 17 auf 36 ab. Der Index hat allerdings an Bedeutung verloren. Nach Kritik, gewisse Länder wie China würden die Lage schönen, wurde der Indikator eingestellt. Gleichwohl: Die Klagen über bürokratische Auswüchse aus der Wirtschaft, namentlich vonseiten der KMU, nehmen zu. Ständerat Hansjörg Knecht, selbst Unternehmer, formulierte es diese Woche so: «Wir müssen mittlerweile Formulare à gogo ausfüllen.»

Über die Höhe der Regulierungskosten in der Schweiz kursieren verschiedene Schätzungen. Eine systematische Erhebung existiert nicht. 2015 ging eine «konservative» Schätzung des Bundesrats von 2% des BIP aus; der Gewerbeverband, der vor allem Kleinunternehmen vertritt, spricht von 10% beziehungswiese 70 Mrd. Fr.

Politische Vorstösse, die auf eine Eindämmung der Regulierungsflut zielen, sind mehrmals lanciert worden, doch mahlen die Mühlen der Politik in dieser Frage besonders langsam. Diese Woche kamen zwei Vorschläge im Ständerat zur Sprache. Das Unternehmensentlastungsgesetz (UEG) war wie in der Vernehmlassung mehrheitlich unbestritten. Es sieht u.a. Regulierungskostenabschätzungen und eine zentrale digitale Plattform des Bundes vor.

Inwieweit diese neue Regulierung den Regulierungsaufwand spürbar senkt, ist allerdings fraglich. Das Risiko eines Mehr statt Weniger an Bürokratie besteht. Der parteilose Unternehmer Thomas Minder sprach davon, das UEG würde nicht einmal einen Schönheitspreis gewinnen.

Einschneidender und griffiger wäre eine spezifische Regulierungsbremse. Sie scheint indessen aus staatspolitischen Gründen keine Chance zu haben. Der Ständerat beschloss Nichteintreten. Dabei hätte er es in der Hand gehabt, die angebliche «Privilegierung» der Unternehmen gegenüber anderen Interessengruppen durch eine Ausweitung des Geltungsbereichs auf Private zu beseitigen – so wie er es kurz zuvor im UEG getan hatte.

Den Unternehmen wird mit einem zusehends engeren Regulierungskorsett die Handlungsfreiheit eingeschränkt. Mit der voraussichtlichen Einführung der OECD-Mindeststeuer wird einer der Standortvorteile der Schweiz reduziert. Umso wichtiger wäre es, würde die Politik das Thema Regulierungsdickicht nicht aus den Augen verlieren.

Ein Ansatz wäre die One-in-one-out-Klausel, die etwa in Grossbritannien, Kanada und seit 2015 in Deutschland gilt (sonst nicht gerade ein Musterland für wenig und effiziente Bürokratie). Für jedes neue Gesetz muss ein bestehendes abgeschafft werden. Oder eine Sunset-Regel mit Verfalldatum, wie die USA sie praktizieren.

