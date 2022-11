Warren Buffett hat ein glückliches Händchen, den Midas Touch. Wie beim gleichnamigen König aus der griechischen Mythologie scheint alles, was die Investorenlegende berührt, zu Gold zu werden. Im Rahmen seiner Offenlegungspflicht gegenüber der US-Börsenaufsicht ist am Montag bekannt geworden, dass Buffett einen Anteil von 1,2% am weltgrössten Mikrochiphersteller TSMC aus Taiwan genommen hat.

Die Aktien kosten gemessen an ihrem Hoch im Januar nur noch die Hälfte, weil sich die Chipknappheit mittlerweile zu entspannen scheint und weil das Damoklesschwert eines Einmarschs Chinas über dem Land schwebt.

Buffett scheint das nicht zu stören – wenn China einmarschiert, hat die Welt wohl auch grössere Probleme als fallende Aktienmärkte und Chipknappheit. Zudem stehen die Zeichen zwischen den USA und dem Reich der Mitte nach dem Treffen der Staatschefs Anfang dieser Woche auf sanfte Entspannung.

Buffett hat in den arg vergünstigten Valoren wohl vor allem eines gesehen: eine Kaufgelegenheit. Und sein Ruf als legendäre Spürnase ist mittlerweile selbsterfüllend. Steigt das Orakel von Omaha irgendwo ein, folgen ihm seine Jünger und Anleger, die seine Strategie schlicht kopieren. Das hat dazu geführt, dass die Aktie am Montag nachbörslich fast 10% zugelegt und den Anteil Buffetts von 5,1 Mrd. $ gleich mal um 500 Mio. $ verteuert hat.

So lief es auch schon früher im Jahr, als Buffett sukzessive seinen Anteil am Ölförderer Occidental auf mittlerweile knapp 30% ausbaute, die Titel sich dadurch im Wert mehr als verdoppelten und zum grössten Kursgewinner an der US-Börse 2022 wurden. Allein wegen Buffetts Midas-Hand lohnt es sich also, genauer auf seine Kaufbewegungen zu schauen.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

Fehler gefunden?Jetzt melden.