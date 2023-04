Markttechnik vom 19. April 2023 – Bullenmarkt im Halbleiterindex Jeder Index ist das Produkt seiner ­Zusammensetzung und seiner Berechnungsmethode. Daher sollte man nicht der Meinung verfallen, ein Index gebe ein verlässliches Bild des Verlaufs eines Marktes. Alfons Cortés

In den letzten sechs Monaten hat der Sox 41% zugelegt, der DJ US Semiconductors 51%. Das ist eine sehr grosse Divergenz.