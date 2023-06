Neue Regelungen – Bundesrat stärkt Versicherungsstandort Schweiz Der Bundesrat hat dafür an seiner Sitzung im Bereich Privatversicherung die Anpassungen der Aufsichtsverordnung und das revidierte Versicherungsaufsichtsgesetz in Kraft gesetzt.

Die Kuppel des Bundeshauses in Bern. Bild: Anthony Anex/Keystone

Der Bundesrat nimmt Veränderungen bei den Vorschriften für die Versicherungsbranche vor. Die Regierung hat am Freitag bei Privatversicherungen die Anpassungen der Aufsichtsverordnung (AVO) verabschiedet.

Zudem hat der Bundesrat das revidierte Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zusammen mit der revidierten AVO per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt, wie der Bund in einem Communiqué mitteilte.

Die vom Parlament am 18. März 2022 verabschiedete Teilrevision des VAG stärkt insbesondere den Versichertenschutz sowie die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit des Versicherungsstandortes Schweiz. Neu profitieren kleinere Versicherungsunternehmen von Aufsichtserleichterungen, wenn sie sich an Mindestanforderungen halten.

Ferner wurden die gesetzlichen Grundlagen zum Vermittlerrecht überarbeitet. Auch das Sanierungsrecht wird so verbessert, dass der Kundenschutz gestärkt wird, hiess es weiter.

Die revidierte AVO setzt die neuen gesetzlichen Vorgaben um. Zudem werde der bisher durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma geregelte Swiss Solvency Test (SST), der die Kapitalisierung eines Versicherungsunternehmens beurteilt, neu in der AVO verankert, schrieb der Bundesrat.

AWP

