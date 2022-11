Der Auftragseingang von Burckhardt Compression hat die Erwartungen pulverisiert, Umsatz und Ergebnis blieben dagegen darunter – aus Gründen, die keinerlei Anlass zu Sorge geben. Bild: ZVG/Burckhardt Compression

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8.15 Uhr

Burckhardt Compression beeindruckt und überzeugt gleichermassen. Der Weltmarktführer für Kolbenkompressoren zur Verdichtung von Gasen hat heute nicht nur einen guten Halbjahresbericht per Ende September präsentiert und seinen Jahresausblick bekräftigt. Er hat auch eindrückliche neue Mittelfristziele für die Fünfjahresperiode 2023 bis 2027 veröffentlicht. Beides festigt den guten Eindruck vom Unternehmen und stärkt die Zuversicht. Das verbindende Element der beiden Bekanntmachungen ist die rege Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der Gesellschaft. Im Berichtshalbjahr hat der Bestellungseingang zwar ausserordentlich kräftig zugenommen (+57% auf 707 Mio. Fr., die AWP-Konsensschätzung betrug 418 Mio.). Doch auch für die Zukunft rechnet das Management offensichtlich mit einer guten Auftragslage. Bis 2027 will es ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund 9% auf dann 1,1 Mrd. Fr. erreichen. Wesentliche Treiber dahinter lassen sich unter den Stichworten LNG (Flüssigerdgas), Solar (Kompressoren werden in der Wertschöpfungskette von Solarpanels benötigt) und Wasserstoff zusammenfassen. Ausser kräftig wachsen – unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit – will Burckhardt Compression bis 2027 auch den Betriebsgewinn (Ebit) verdoppeln und eine Rendite auf dem betrieblichen Nettovermögen (RONOA) von mehr als 25% erwirtschaften. Zurück zur Gegenwart: Während der Bestellungseingang die Erwartungen weit übertroffen hat, sind Ebit und Umsatz etwas darunter geblieben. Beim Ebit sind die höher als erwartet ausgefallenen Kosten für den Rückzug aus Russland der Grund, im Umsatz dürfte eine Rolle gespielt haben, dass der Abschlusszeitpunkt besonders für grössere Projekte nie genau vorhergesagt werden kann, schon gar nicht in Zeiten strapazierter Lieferketten. Sorgen über die Umsatzentwicklung sind angesichts der Ziele jedenfalls fehl am Platz. Ähnliches gilt mit Blick auf die momentane Konjunkturabkühlung: Die gute Auftragslage sollte Burckhardt Compression helfen, die wirtschaftliche Schwächephase ordentlich zu überstehen. Auch das trägt zum positiven Fazit bei. Eine vertiefte Analyse folgt am Nachmittag.