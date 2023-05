Den Geschäftsbericht veröffentlicht Burckhardt am 6. Juni 2023. Bild: ZVG/Burckhardt Compression

Einschätzung von Christian Braun um 7.45 Uhr

Erfreulich fallen sie aus, die Vorabzahlen zum Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr von Burckhardt Compression; sie kommen einer positiven Gewinnwarnung gleich. Der gemeldete Umsatz wie auch die bekanntgegebene Betriebsgewinnmarge liegen über den zuletzt vom Unternehmen prognostizierten Werten. Der führende Anbieter von Kolbenkompressoren zur Verdichtung von Gasen für diverse Anwendungen verfügt zum einen über einen hohen Auftragsbestand, vor allem im Neumaschinengeschäft. Zum andern scheinen die Lieferketten wieder einigermassen im Lot zu sein. So schreibt das Unternehmen, proaktive Massnahmen zur Beschleunigung der Lieferketten und eine gewisse Stabilisierung der globalen Logistik hätten dazu geführt, dass in den letzten Wochen des Geschäftsjahres noch grössere Projekte hätten ausgeliefert werden können. Burckhardt Compression bedient unter den Schlagworten Energiesicherheit und Energiewende wichtige Themen – LNG bzw. Flüssigerdgas, Solarenergie, Wasserstoff, Dekarbonisierung der Schifffahrt – und erfreut sich einer entsprechend regen Nachfrage nach Neumaschinen, durch den wachsenden Bestand aber auch nach Wartung und Umbauten. Weil im Neumaschinengeschäft signifikant geringere Margen erwirtschaftet werden als in der Division Services und es aufgrund der Auftragslage kräftig gewachsen sein dürfte, ist das Übertreffen der Margenprognose besonders erfreulich. Darüber hinaus deutet dies aber auch an, dass das Servicegeschäft nach dem Coronadämpfer (limitierter Zugang zu den Anlagen) wieder in Schwung gekommen ist. All das zeigt: Burckhardt Compression ist auf einem guten Weg – und hinterlässt dementsprechend einen unverändert guten Eindruck.