Akquisition – Burkhalter expandiert im Wallis Der Elektrotechnikkonzern übernimmt das Unternehmen Imwinkelried Lüftung und Klima in Visp.

Burkhalter übernimmt wie üblich bei Akquisitionen sämtliche Mitarbeitenden. Bild: ZVG/Burkhalter

Burkhalter kauft im Wallis zu. Sie übernimmt die Imwinkelried Lüftung und Klima AG mit Sitz in Visp und einer Niederlassung in Burgdorf.



Inklusive der Tochtergesellschaft exclean AG beschäftigt das Unternehmen insgesamt 72 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 21,5 Mio. Fr., wie Burkhalter am Montagabend mitteilte. Burkhalter übernimmt wie üblich bei Akquisitionen sämtliche Mitarbeitenden.



Auch die Geschäftsleitung der weiterhin unter ihren bisherigen Namen operierenden Gesellschaften bleibt unverändert. Der nicht genannte Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien der Käuferin aus genehmigtem Kapital bezahlt, wie es hiess.



Zu diesem Zweck werden rund 140'000 Namenaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen. Somit sei der Verwaltungsrat von Burkhalter weiterhin in der Lage, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 31. Mai 2024 gemäss den Bedingungen der Statuten mittels Ausgabe von maximal rund 460'000 voll liberierten Namenaktien zu erhöhen.



Je nach Dauer der Verfahren wird erwartet, dass der erste Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien Ende November/Anfang Dezember 2022 sein wird. Die Verkäuferschaft hat sich verpflichtet, zwei Drittel der aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter-Namenaktien während zwei Jahren nicht zu verkaufen (Lock-up-Vereinbarung).

AWP

