Im laufenden Jahr will Burkhalter den Gewinn pro Aktien gegenüber dem Vorjahr stabil halten. Bild: ZVG Burkhalter

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.30 Uhr

Burkhalter ist auch nach der Übernahme des Gebäudetechnikers Poenina im Juni vergangenen Jahres ihrer seit Jahren etablierten Wachstumsstrategie treu geblieben und hat eine Reihe kleinere Unternehmen hinzugekauft. Wegen der vielen Akquisitionen ist das jetzt publizierte Jahresergebnis mit dem des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar. Die von 5,4 auf 6% gestiegene Marge auf dem Betriebsgewinn vor Steuern belegt einen Effizienzgewinn, was in Anbetracht der vielen und im Fall von Poenina auch umfangreichen Akquisitionen keine Selbstverständlichkeit ist. Aktionäre profitieren von einer deutlich angehobenen Dividende und von einem Kursanstieg von 26% in den vergangenen zwölf Monaten. Das Management ist optimistisch und will den Gewinn im laufenden Jahr mindestens stabil halten und vielleicht sogar steigern, weil die Bautätigkeit anhaltend hoch sei. Burkhalter sollte auch von ihrem Komplettangebot profitieren können, das alle Installationsarbeiten von Strom über Heizung bis zum Wasser umfasst.