Akquisition – Burkhalter kauft weiter zu Die Elektroinstallateurgruppe übernimmt die auf Gebäudetechnikdienstleistungen ausgerichtete Thurgauer Bötschi Holding.

Das Burkhalter-Gebäude in Zürich. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Die Burkhalter Gruppe hat das in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung tätige Thurgauer Familienunternehmen Bötschi gekauft. Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien von Burkhalter beglichen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.



Das Unternehmen bietet den Angaben zufolge «klassische Gebäudetechnik-Dienstleistungen aus den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung» und beschäftigt 65 Mitarbeitende. Diese hätten zusammen zuletzt einen Jahresumsatz von 19 Mio. Fr. erwirtschaftet, so die Mitteilung.



Zum Zweck der Übernahme schuf Burkhalter 47'682 Namenaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts. Diese wären am Dienstag bei einem Schlusskurs von 85 Fr. total 4,05 Mio. Fr. wert gewesen. Den ersten Handelstag für die neu geschaffenen Namenaktien sei voraussichtlich Anfang bis Mitte Mai 2023.



Bötschi habe sich durch eine sogenannte Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, die aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter-Aktien während zweier Jahre nicht zu verkaufen. Der Verwaltungsrat von Burkhalter kann laut der Mitteilung das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss den Statuten bis zum 31. Mai 2024 weiterhin jederzeit mittels Ausgabe von weiteren maximal 352'259 - das entspricht 399'941 abzüglich die neu geschaffenen 47'682 - voll liberierten Namenaktien erhöhen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.