Finanzierung – Burkhalter schliesst Kapitalerhöhung ab Für die Übernahme von zwei Unternehmen hat die Elektroinstallateur-Gruppe eine notwendige Kapitalerhöhung abgeschlossen.

Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich damit neu auf gut 417'000 Fr., aufgeteilt in 10,43 Mio. Namenaktien mit einem Nennwert von je 4 Rappen. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Die Elektroinstallateur-Gruppe Burkhalter hat die für die Übernahmen der LKE Haustechnik AG und der Strässle Installationen AG notwendige Kapitalerhöhung abgeschlossen. Die beiden Akquisitionen wurden Mitte Januar angekündigt.



Burkhalter hatte sich verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien der Burkhalter Holding zu bezahlen. Inzwischen sei die entsprechende Kapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt knapp 63'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.04 Fr. aus dem genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.



Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich damit neu auf gut 417'000 Fr., aufgeteilt in 10,43 Mio. Namenaktien mit einem Nennwert von je 4 Rappen. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist am kommenden Montag, 6. März 2023.



Die Kaufpreise für die beiden Firmen werden nicht genannt. Strässle erwirtschaftete zuletzt mit rund 50 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von etwa 10 Mio. Fr. und die LKE Haustechnik mit 23 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 7,5 Mio. Fr.

