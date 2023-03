Unternehmensanalyse – BYD lehrt Tesla das Fürchten Sein Name steht für Build Your Dream. Doch bei der Konkurrenz löst der chinesische Mischkonzern Albträume aus, nicht nur im Elektroautomarkt. Christian Braun

BYD greift unter anderem mit dem sportlichen Limousinenmodell Han nach der Krone im weltweiten Markt für reine Elektroautomobile. Bild: Teresa Suarez/EPA/Keystone

Von null auf 55 Mrd. Fr. Umsatz in 27 Jahren und dabei erst so richtig warm gelaufen: Wang Chuanfu, Sohn von Bauern und früh Waise, hat sich in Shenzhen, China, einen Traum erfüllt – den vom eigenen Unternehmen und von grossem Reichtum (vgl. separaten Text). Passend dazu heisst sein Unternehmen BYD, kurz für Build Your Dream.