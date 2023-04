Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Bystronic den Ausblick. Bild: ZVG/Bystronic

Einschätzung von Andreas Meier um 7.40 Uhr

Der Rückgang im Bestellungsverlauf bei Bystronic geht weiter. Im ersten Quartal kamen für rund 218 Mio. Fr. neue Aufträge herein, 18% weniger als in der Vorjahresperiode. Und die Aufträge sind auch nochmals geringer ausgefallen als in den beiden Quartalen der zweiten Jahreshälfte 2022, als die Konjunkturflaute einsetzte. Lichtblicke gab es in China und in der Region Amerika, wo etwas mehr Aufträge hereingekommen sind als im Vorquartal. Dafür war der Rückgang in Europa, wo Bystronic rund die Hälfte des Absatzes erwirtschaftet, etwas ausgeprägter. Gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2021, die das Zyklushoch darstellte, liegt das Auftragsvolumen nun rund 30% niedriger. Dagegen ist der Umsatz im ersten Quartal 14% auf 233 Mio. Fr. gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich Logistikengpässe und Materialknappheit allmählich auflösen und der noch hohe Auftragsbestand von rund 400 Mio. Fr. nun zügig abgearbeitet werden kann. Allerdings: Die Aufträge auf Quartalsbasis liegen nun zum dritten Mal in Folge unter dem Umsatzaufkommen, was ein verhaltenes Umsatzwachstum im weiteren Verlauf des Jahres andeutet. Demnach passt die Prognose des Unternehmens vom März weiterhin, die einen leicht niedrigeren Umsatz für das Gesamtjahr 2023 vorsieht. Wenn mit einem Betriebsgewinn in der Höhe etwa von 2021 gerechnet wird, so sind Bystronic etwa mit einem KGV von 19 bewertet. Kaufen bei Kursschwäche.