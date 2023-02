Ein konkreter Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 wird noch nicht gegeben. Bild: ZVG/Bystronic

Einschätzung von Andreas Meier um 8.10 Uhr

Der Blechschneidespezialist Bystronic hat im Herbst für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von 950 bis 1000 Mio. Fr. versprochen, jetzt sind es mit 1016 Mio. Fr. etwas mehr geworden. Damit wurde zum Vorjahr ein Wachstum von 8,1% erreicht, währungsbereinig waren es 13%. Ginge es in diesem Tempo weiter, wäre Bystronic auf Kurs, das Ziel eines Umsatzes von gegen 1300 Mio. Fr. im Jahr 2025 zu erreichen. Allerdings hat sich der Auftragseingang abgeschwächt, es konnten im gesamten 2022 noch Bestellungen von 1010 Mio. Fr. hereingeholt werden, 14% weniger als im Vorjahr. Im vierten Quartal sind es noch knapp 230 Mio. Fr. gewesen (-27% zur Vorjahresperiode). Doch beträgt der Bestellungsbestand Ende Jahr noch hohe 400 Mio. Fr., was für eine gute Auslastung bis gegen Mitte Jahr sorgt. Angesichts der Konjunkturverlangsamung steigt aber das Risiko, in Rückstand zur Marschtabelle zu geraten. Bezüglich der Profitabilität macht Bystronic erste Angaben. Für 2022 soll ein Betriebsgewinn von 46 bis 49 Mio. Fr. resultiert haben. Damit ist im zweiten Halbjahr eine Betriebsmarge von etwa 6,5% erreicht worden, im Gesamtjahr sind es knapp 5%. Das ist weniger als letztes Jahr (7,5%) und weit weg vom für 2025 angepeilten Zielwert von 12%. Bystronic macht dafür die Zusatzkosten verursachenden Lieferkettenprobleme, Aufbaukosten für das globale Servicenetz und den Ausbau des Angebots an Automationslösungen verantwortlich. Im Herbst wurde diesbezüglich die Automationslösung «BySoft Suite» lanciert, die nun Wachstum generieren sollte. Und selbst wenn Bystronic die Ziele für 2025 nicht ganz erreicht und dann auf einen Umsatz von 1250 Mio. Fr. und 10% Marge kommt, wäre ein Gewinn pro Aktie von etwa 50 Fr. pro Aktie zu erreichen. Damit sind die Aktien moderat bewertet. Kaufen bei Kursrückschlägen.