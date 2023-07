Die eingetrübte Konsumentenstimmung drückt auf dem Umsatz der Calida Group. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Einschätzung von Ivo Ruch um 7.50 Uhr

Trotz der Gewinnwarnung im Juni überrascht Calida Group negativ. Umsatz, Profitabilität und Gewinn sind tiefer als angenommen. Die Ebit-Marge ist gerade noch halb so hoch wie im Vorjahr. Hochpreisige Lingerie wie von Aubade leidet anscheinend am meisten unter der gedämpften Konsumlust. Die Gartenmöbel von Lafuma finden derzeit nicht mehr so viel Absatz wie noch während der Pandemiejahre, als viele Leute ihr Zuhause aufmöbelten. 2022 wurde die Hälfte des Bilanzwerts ausgetauscht: Die Millet Mountain Group wurde verkauft, Cosabella und Erlich Textil sind dazugekommen. Stolz hat man das zurückliegende Geschäftsjahr als rekordverdächtig bezeichnet, doch nun hat der Wind gedreht. Die geplante Wachstumsstrategie wird kassiert, vorerst gilt es, die Stabilität der Gruppe wiederherzustellen. Anstatt mutig nach vorne zu blicken, muss zurückbuchstabiert werden. Der neue alte starke Mann Felix Sulzberger hat dabei eine Schlüsselrolle.