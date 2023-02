Wechsel im Management – Carlyle wählt Goldman-Veteranen Harvey Schwartz als nächsten CEO Laut einem Insider soll der ehemalige Goldman-Sachs-Manager an der Firmenspitze des US-Investors durchstarten.

Der 59-jährige Topmanager Harvey Schwartz hat Goldman im Jahr 2018 verlassen. Bild: Andrew Harrer/Bloomberg

Der US-Finanzinvestor Carlyle will einem Insider zufolge mit dem ehemaligen Goldman Sachs-Manager Harvey Schwartz an der Firmenspitze durchstarten. Die Ernennung von Schwartz soll noch am Montag offiziell bekannt gegeben werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der 59-jährige Topmanager verliess Goldman im Jahr 2018 nach einer 20-jährigen Karriere unter anderem als Finanzchef bei der Investmentbank. Er unterlag im Rennen um die Nachfolge von Lloyd Blankfein als Goldman-Chef David Solomon. Seit dem Ausscheiden von Kewsong Lee als Firmenchef im August war Carlyle auf der Suche nach einem neuen CEO. Ein Unternehmens-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab, Schwartz war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Carlyle blieb in den vergangenen Jahren vor allem beim Wachstum des verwalteten Vermögens und der Aktienperformance hinter seinen Konkurrenten Blackstone, Apollo Global Management und KKR zurück.

REUTERS

