Big Apple Talk – Cava und der Hunger auf Börsengänge FuW berichtet aus New York. Heute: Die Fast-Food-Kette Cava ist an der Börse warm empfangen worden. Doch nun muss sie unter Beweis stellen, dass die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt sind. Valentin Ade , New York

An der grössten Börse der Welt ist die Partystimmung des Jahres 2021 bis heute nicht wiedergekehrt. Bild: Valentin Ade

Der Markt für Börsengänge (IPO) am grössten Aktienhandelsplatz der Welt ist immer noch dabei, sich zu alter Grösse zurückzuarbeiten. An den New Yorker Börsen gab es laut der Investmentbank Renaissance Capital in diesem Jahr 44 Börsengänge, die 7,3 Mrd. $ einsammelten.