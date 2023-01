Der HC Ambri-Piotta hat jüngst triumphal den Spengler-Cup gewonnen. Der agile Dorfklub aus der Leventina reiht sich ein in eine Liste mit klangvollen Namen aus der Welt des Eishockeys. Es ist noch gar nicht dermassen lange her, dass sich im Final die B-Nationalmannschaften zweier Länder gegenüberstanden, die es unterdessen nicht mehr gibt – 1976 trafen am Schluss die UdSSR und die CSSR aufeinander. Wobei die siegreichen UdSSR-Cracks, gewöhnlich in roten Jerseys auftretend, seltsamerweise mit CCCP beschriftet waren.

Ein Kürzel, das seinerzeit gemischte Gefühle weckte, erstmals am 30. Dezember 1922. Fünf Jahre nach der gewaltsamen Machtergreifung der Bolschewiken schlossen sich damals die russische, die ukrainische, die belarussische und die transkaukasische Sowjetrepublik zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zusammen, deutsch UdSSR, russisch bzw. kyrillisch CCCP. Lenins kommunistische Völkerfamilie (eher: -kerker) stand von Beginn weg unter russischer Fuchtel. Daran änderte das Schreckensregime seines georgischen Nachfolgers Stalin gar nichts.

Kein Wunder also, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die UdSSR als Supermacht etablierte und die USA herausforderte, im sportlichen Sektor des umfassenden Systemwettkampfs die Marke CCCP im Westen primär für Russland stand. Dass etwa der herausragende Sprinter Walerij Borsow Ukrainer war (und ist), ebenso der lange dominante Stabhochspringer Serhij Bubka oder der glänzende Fussballer Oleh Blochin – diesseits des Eisernen Vorhangs war das kaum von Interesse.

Supermacht der Körperkultur

Jenseits war’s dem Kreml recht: Die Partei werkelte schliesslich am vorzugsweise stark russifizierten Sowjetmenschen. Nationale Kleingeisterei galt als potenziell konterrevolutionär, was der Kreml durchaus instinktsicher erkannte, doch mit seiner Politik der Knute auf die Dauer eher noch förderte.

«Die Eishockeyspiele am Spengler-Cup ab 1968 zwischen sowjetischen und tschechoslowakischen Teams waren heisser Krieg auf kaltem Eis.»

So oder so war der Spitzensport-«Brand» CCCP noch etwas vom Besten und vergleichsweise Friedlichsten, was die Sowjetunion unseligen Angedenkens hervorbrachte. Wobei «friedlich» zu relativieren ist: Die Eishockeyspiele am Spengler-Cup ab 1968 zwischen sowjetischen und tschechoslowakischen Teams waren heisser Krieg auf kaltem Eis. Die Finalmatches 1969 bis 1973 waren stets russisch-tschechoslowakische Angelegenheiten. Die Mannen aus Iglau (Dukla) und Pressburg (Slovan) gingen gegen die «Verbündeten» aus Moskau, Leningrad, Gorki und Tscheljabinsk jeweils zur Sache, als gäb’s kein Morgen. Das Publikum, in Davos wie anderswo im Westen, brüllte die verdatterten CCCP-Leibchenträger gnadenlos nieder.

Noch dem simpelsten Muschik im hintersten Ural muss klar geworden sein: Die Tschechoslowaken waren den Brudervölkern unter Führung des heroischen sowjetischen von Herzen undankbar für das Niederwalzen des Prager Frühlings anno 1968. In Davos gewannen in dieser Periode übrigens drei Mal die (Sowjet-)Russen, zwei Mal die Tschechoslowaken.

Schach, Ballett und Sinfonik auf Eis

Die bedeutendste Hockeyschlacht im sportiven Stellvertreterkrieg Kapitalismus-Kommunismus fand im Februar 1980 an den Olympischen Spielen in Lake Placid statt. Eine aus College-Amateuren zusammengewürfelte US-Mannschaft besiegte die haushoch favorisierten russischen Staatsprofis 4:3. Die Amerikaner gewannen zu Hause Gold, Präsident Jimmy Carter empfing sie im Weissen Haus. Das «Miracle on Ice» verdient den Namen. Die amerikanischen Nobodies hatten die absoluten Weltstars besiegt – Tretjak, Fetissow, Krutow, Charlamow, Malzew, um nur diese wenigen Legenden zu nennen.

Was die Sbornaja, die von Trainer Tichonow orchestrierte Mannschaft mit den CCCP-Leibchen, an besseren Tagen ablieferte, war eine Mischung von Schach, Ballett und Sinfonik auf Eis: Garry Kasparow am Puck, Rudolf Nurejew im Tor, Dmitri Schostakowitsch an der Bande. Das darf in dankbarer Erinnerung bleiben.

Zu Zeiten von Lake Placid bzw. im Sommer darauf der Spiele in Moskau war der Ost-West-Konflikt ohnehin scharf. Die Sowjetarmee war 1979 in Afghanistan einmarschiert und auch dort nicht willkommen geheissen worden (woraus die Amerikaner hätten lernen müssen); die USA, neben anderen Ländern, boykottierten die Moskauer Spiele. Das Image des CCCP-Sports litt bereits. Das Politbüro war heillos überaltert: Breschnew starb 1982, seine Nachfolger Andropow 1984 und Tschernenko 1985.

Im Volk, vielmehr: in den Völkern brodelte es schon lange, nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 erst recht. Der pfeilschnelle rechte Flügel Helmuts Balderis etwa, der 1977 bis 1980 in Moskau hatte spielen müssen, gestand einmal, er habe zwar in Diensten des Armeeklubs ZSKA gern die gegnerischen Verteidiger umkurvt, doch ungern Tore geschossen und das lieber den russischen Teamkollegen überlassen – bis ihn die Moskowiter resigniert ins heimatliche Riga ziehen liessen.

Als der Albtraum UdSSR, mit Diktatur, Gulag, KGB, am 21. Dezember 1991 dann endlich auf der Kehrichthalde der Geschichte gelandet war, durfte Balderis in die nordamerikanische NHL wechseln, wie so viele der (in der Tat zumeist russischen) Eishockeystars von damals. Schliesslich war es ihm zu Karriereende vergönnt, noch ein paar Mal in den lettischen Farben zu spielen.

«Kati» vs. «Honi»

Sport und, etwas heikler, Kultur waren die Schokoladenseite des real existierenden Sozialismus. Mit Doping hielten sich die Dressurkommissare der CCCP nicht zurück, so wenig wie ihre eifrigsten Adepten, die Drillmeister der DDR. Die Erfolge in den Stadien gaben Propagandabilder her, deren Tücke und Ironie die Oberen wohl freilich verkannten, wenn sie sich im Glanz der Idole sonnen wollten: Vom Licht fiel wenig auf sie ab, der Schatten wurde im Kontrast dunkler.

Die elegante belarussische Kunstturnerin Olga Korbut etwa eingerahmt von Apparatschiks in schlecht geschnittenen Anzügen; in der «Zone» die strahlende Eisprinzessin Katarina Witt neben dem grauen Bürokraten Erich Honecker; der flotte Kosmonaut Yuri Gagarin (die Raumfahrt war eine weitere, sozusagen technisch-sportive Grosstat der Sowjets) an Seiten des plumpen Provinzlers Nikita Chruschtschow: Tag und Nacht, finstere Nacht.

Einer sehnt sich zurück. Nicht nach dem Kommunismus als Heilslehre (der hängen noch ein paar Unheilbare im Westen an), aber der imperialen Kraftmeierei der roten und zuvor der noblen Zaren. Was für Unzählige inner- und ausserhalb der UdSSR seinerzeit die geostrategische Erlösung war, schmerzt den gelernten KGB-Knecht Putin als «die grösste geostrategische Katastrophe des 20. Jahrhunderts» – wer das 2005 vernahm und verstand, wusste Bescheid.

Die CCCP ist weg und doch immer noch da, als Untoter. Die Sowjetvergangenheit wurde weder in Russland noch in den früheren Satrapien jemals gründlich aufgearbeitet, die Reformen blieben oberflächlich, oder es geht nun, besonders in Moskau selbst, rasant rückwärts. Putin kennt die Beatles-Songs, wie berichtet wird; lieber als «Back in the USSR» ist ihm, scheint’s, «Yesterday». Das passt fast noch besser. Der russische Sport ist unterdessen Normalmass, der CCCP-Glanz auch nur noch Nostalgie.

Seinerzeit wusste hierzulande übrigens fast niemand, wie CCCP denn wörtlich im Original lautet. Das sei hier nachgeholt: Sojus Sowjetskich Sozialistitscheskich Respublik.

