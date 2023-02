Für das Jahr 2023 erwartet Cembra eine stabile Geschäftsentwicklung. Bild: Steffen Schmidt/Keystone

Ersteinschätzung von Lea Fäh um 8.15 Uhr

Mit Spannung wurde die heutige Publikation erwartet. Die Zahlen sind entscheidend, ob Cembra es schafft, ihre Equity Story wiederzubeleben. Die Investorengemeinde interessierten das Kreditkartengeschäft, die Neubewertung des Buches und die Dividende. Fürs Erste scheint es Cembra gelungen zu sein, den Spitzenplatz im Rennen mit der Migros Bank um die ehemaligen Cumulus-Kunden zu besetzen. Mittlerweile wurde rund die Hälfte des Bestands der früheren Cumulus-Karten auf das neue Angebot Certo übertragen. Das sollte schon reichen, um den Gewinn im Kreditkartengeschäft stabil zu halten. Zusätzlich gab die Vollkonsolidierung der übernommenen Byjuno für die letzten zwei Monate 2022 dem Wachstum im Bereich Buy Now, Pay Later Schub. Das Buch wurde aufgrund der höheren Zinsen neu bewertet. Die Qualität des Portfolios ist weiterhin solid. Punkto Dividende bleibt Cembra als Investoren-Darling attraktiv. Über Markterwartungen erhöht sie die Dividende auf 3.95 Fr. pro Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 68% und einer attraktiven Rendite von 5% auf dem aktuellen Kurs entspricht. Die Titel dürften von der heutigen Meldung profitieren.