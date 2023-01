World Economic Forum – CEO sieht UBS im Wachstumsmodus Die Grossbank setzt auf eine Zwei-Pol-Strategie mit Fokus auf Asien und die USA, um das Wachstum zu fördern.

Gemäss CEO Ralph Hamers findet das Wachstum bei den globalen Vermögensverwaltern statt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die UBS befindet sich laut CEO Ralph Hamers derzeit im «Wachstumsmodus». Entsprechend wolle die Grossbank auch weiter in den für sie wichtigen Bereichen Mitarbeitende einstellen, sagte der UBS-Chef in einem Interview mit Bloomberg TV am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.



«Das Wachstum findet bei den globalen Vermögensverwaltern statt», sagte Hamers. Das zeige sich derzeit nicht zuletzt in Asien oder im Nahen Osten, wo die Bank eine starke Dynamik sehe. «Die Kunden setzen viel Vertrauen in uns», sagte er unter Verweis auf die Neugeldzuflüsse im dritten Quartal 2022.



Einen Konflikt mit den Vorgaben von Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher, der zuletzt in Interviews den Wachstumsfokus der UBS klar auf das US-Geschäft gelegt hatte, sieht Hamers nicht. Die UBS wolle sowohl auf den asiatischen Raum als auch auf die USA fokussieren. «Wir fahren eine Zwei-Pol-Strategie, um unser Wachstum zu unterstützen.»



Einen Zusammenhang der Neugeldzuflüsse zu seiner Bank mit den Problemen der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse wies Hamers zudem einmal mehr zurück. Die Zuflüsse hätten vielmehr mit den eigenen Stärken und dem Angebot der UBS zu tun, versicherte er. «Unsere Kunden wissen, dass Vermögensverwaltung das ist, was wir tun und nicht das, was wir auch noch tun.»

AWP

