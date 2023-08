CFO of the Year Awards 2023 – Lorbeeren für drei Teamplayer Ein Grosskonzern und zwei kleinere Unternehmen haben die besten Finanzchefinnen und Finanzchefs der Schweiz. Alexander Saheb

Die drei CFOs des Jahres 2023: Manuela Suter von Bucher Industries, Timo Ihamuotila von ABB, Paula Indermühle von Vitra (vlnr) ZVG/Patrick Kaelin

Der Saal des Casinos in Zug war voll. Das CFO Forum Schweiz hatte zur 14. Vergabe der CFO of the Year Awards geladen. Die Auszeichnungen gingen am Montagabend an die Finanzchefinnen und Finanzchefs von drei sehr unterschiedlichen und vor allem auch unterschiedlich grossen Unternehmen. Alle drei CFO aber haben sich durch ihren Beitrag für das Unternehmen, ihre Persönlichkeit und ihre Leistungen besonders verdient gemacht. In der Jury sitzt, das muss aus Transparenzgründen festgehalten werden, auch der Chefredaktor dieser Zeitung.