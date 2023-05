CFT-GV – CFT kündigt Aktienrückkaufprogramm an Der Finanzbroker beginnt zwischen Juni 2023 und Mai 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 300’000 Titeln.

Der Rückkauf werde über eine zweite Handelslinie an der SIX durchgeführt. Bild: deepblue4you/Getty Images

Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Demnach will das Unternehmen zwischen Juni 2023 und Mai 2026 bis zu 300'000 Papiere zurückkaufen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Dies habe der Verwaltungsrat entschieden. Der Rückkauf erfolge über eine zweite Handelslinie an der SIX. Die gekauften Aktien sollen später vernichtet werden.

Derweil hat die Generalversammlung der Gesellschaft am Donnerstag dem Dividendenvorschlag zugestimmt. Diese setzt sich aus einer Bardividende von 5.50 Fr. je Anteil sowie einem Anteilschein je 100 gehaltene Titel zusammen.

AWP

