Halbjahreszahlen – CFT legt beim Umsatz zu Die Brokergruppe hat im ersten Halbjahr ihren Umsatz klar gesteigert. Grund dafür ist unter anderem das gut laufende Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan.

Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2023 gesteigert. Der unbereinigte Umsatz stieg um 6,1% auf 513,3 Mio. Fr., auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) waren es plus 11,8% auf 552,4 Mio. Fr. (zu konst. Wechselkursen).

Die bereinigten Erträge aus dem Interdealer-Broking-Geschäft (IDB) stiegen laut Mitteilung vom Donnerstag bei konstanten Wechselkursen um 11,6%, während das Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan (Non-IDB) einen Anstieg von 18,7% verzeichnete.



Allein im zweiten Jahresviertel belief sich der konsolidierte Umsatz auf 241,7 Mio. Fr., was gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal einem Anstieg um 10,6% entspricht. Der bereinigte Umsatz der Gruppe belief sich auf 261,9 Mio. (+10,5% zu konst. WK), wobei IDB um 9,7% und Non-IDB um 34,0% zulegte.



Die Gewinnzahlen zum Halbjahr werden erst am 1. September bekannt gegeben. Zum weiteren Ausblick äusserte sich CFT in der Mitteilung nicht.



Die Lausanner Gesellschaft agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Sie ist nach eigenen Angaben in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 2400 Personen.



