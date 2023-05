Quartalszahlen – CFT legt zu Der Finanzbroker steigert zu Jahresbeginn den Umsatz. Als einer der Gründe wird die restriktive Geldpolitik der Zentralbank aufgeführt.

Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Quartal mehr Umsatz verbucht. Der bereinigte Umsatz erhöhte sich bei konstanten Wechselkursen um 13% auf 290,5 Mio. Fr.



Das Interdealer Broker-Geschäft (IDB) wuchs dabei um 13,3% und das Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan (Non-IDB) legte 3% zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf konsolidierter Basis und zu konstanten Wechselkursen sei der Umsatz um 14,3% gestiegen.



Das Unternehmen habe von der restriktiven Geldpolitik der Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation profitiert. Gewinnzahlen zum ersten Quartal publiziert CFT keine. Auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr nennt die Gruppe nicht.



CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Die Lausanner Gesellschaft ist in mehr als 30 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2'300 Personen.

