Jahreszahlen – CFT steigert Umsatz deutlich Die Brokergesellschaft hat im vergangenen Jahr vor allem dank dem Interdealer-Broking-Geschäft und dem Devisenhandelsgeschäft in Japan mehr umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr macht CFT in der Mitteilung nicht. Bild: Dominic Favre/Keystone

Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im zurückliegenden Geschäftsjahr ein deutliches Umsatzplus erzielt. Bei aktuellen Wechselkursen erhöhte sich dieser um 8,4% auf 947,4 Mio. Fr., wie die Westschweizer Brokerfirma am Donnerstag mitteilte. Bei konstanten Wechselkursen beträgt der Zuwachs 10,5%.



Der bereinigte Umsatz (Quotenkonsolidierungsmethode für Joint Ventures) lag bei 1028,6 Mio. Fr. (+10,6% zu konst. WK). Dabei legte das Interdealer Broking-Geschäft (IDB) 10,4% zu und das Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan (Non-IDB) um 14,6%.



Bei aktuellen Wechselkurse beträgt der Zuwachs 8,2%. Während der IDB-Bereich um 8,5% zulegte, lag das Plus im Non-IDB-Bereich mit 0,3% nur leicht über dem Vorjahreswert. Als Grund nannte CFT in der Mitteilung die Abwertung der japanischen Währung im Jahresverlauf.



Bei alleiniger Betrachtung des vierten Quartals lag der konsolidierte Umsatz bei 231,1 Mio. Fr., entsprechend einem Plus von 8,9% zu konstanten Wechselkursen. Auf bereinigter Basis waren es 250,9 Mio. Fr. (+8,7%).



Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr machte CFT in der Mitteilung nicht.



Der vollständige Jahresbericht wird am 24. März vorgelegt.

AWP

