Jahreszahlen – CFT verdient mehr Der Finanzbroker erwirtschaftet 2022 mehr Gewinn und will die Aktionäre am Erfolg teilhaben lassen.

Die Dividende soll sich um 10% auf 5.50 Fr. erhöhen. Bild: da-kuk/Getty Images

Compagnie Financière Tradition (CFT) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem klaren Gewinnplus beendet. Den Aktionären stellt die Gesellschaft eine höhere Dividende sowie erneut eine Zusatzdividende in Form von neuen Aktien in Aussicht.



Der operative Gewinn stieg bei konstanten Währungen um 29,1% auf 94,2 Mio. Fr., wie CFT am Freitag mitteilte. Die entsprechende Marge verbesserte sich um auf 1,5 Prozentpunkte auf 9,9%. Der Reingewinn nach Minderheiten kletterte um 40,3% auf 89,1 Mio. Fr.



Die CFT-Aktionäre sollen angesichts des guten Geschäftsverlaufes mit einer um 10% auf 5.50 Fr. erhöhten Dividende je Aktie an dem Erfolg beteiligt werden. Zudem soll ähnlich wie im Vorjahr noch eine Sonderdividende in Höhe von einem zusätzlichen Anteilsschein je 100 gehaltene Aktien gezahlt werden. Zum Vergleich: 2020 hatte es eine zusätzliche Aktie für 75 Anteile, 2019 sogar eine für nur 50 Anteile gegeben.

Leichter Umsatzrückgang

Die Umsatzzahlen sind bereits seit Anfang Februar bekannt. So hat die Gruppe 2022 auch beim Umsatz klar zugelegt, wie das Plus von 8,4% auf 947,4 Mio. Fr. zeigte. Zu konstanten Wechselkursen betrug der Zuwachs 10,5 Prozent.



In Bezug auf das bereits laufende Geschäftsjahr 2023 heisst es, die Gruppe sei gut gestartet und habe zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum von bislang 10% erreicht. Die Entwicklung werde auch weiterhin durch Geldpolitik der Zentralbanken unterstützt.

AWP

