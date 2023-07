Aufschwung in Sicht – Chancen in deutschen Nebenwerten trotz Marktverunsicherung Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ziehen die Grossen den Kleinen davon. Jetzt sieht es so aus, als könnte der Trend zugunsten von MDax- und SDax-Titeln drehen. Thorsten Riedl

Models zeigen neueste Mode im Rahmen der About You Fashion Week. Die Papiere des Online-Modehändlers haben sich vergangene Woche mehr als 40% verteuert. Das Management stellt überraschend einen Profit in Aussicht. Bild: Jens Kalaene/DPA via Keystone

Trotz der jüngsten Ernüchterung am deutschen Aktienmarkt fällt die Bilanz seit Anfang Jahr eindeutig aus: Während die vierzig grössten Valoren im Leitindex Dax 2023 bisher 13% gestiegen sind, liegen die fünfzig mittelgrossen Unternehmen im MDax mit einem Zuwachs von 8% und die siebzig nächstgrösseren Gesellschaften im SDax mit einem Plus von 11% zurück. Kaufen, wenn die Kanonen donnern? «Wir sind schon jetzt übergewichtet in Nebenwerten und raten zu einer Positionierung – sowie längerem Atem: Eine Investition in Nebenwerte zahlt sich mittelfristig aus», erklärt Marcus Poppe, Co-Leiter für europäische Aktien und Leiter des Teams für deutsche Aktien beim Vermögensverwalter DWS im Nachbarland.



Seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine ziehen die Grossen den Kleineren davon. In Zeiten, in denen Angst am Markt herrsche, erklärt Björn Glück, Manager des Deutschlandfonds Lupus Alpha Smaller German Champions, würden Investoren Sicherheit bevorzugen. Zuletzt war das während der Finanzkrise 2008 der Fall. «Krieg, Inflation, Handelskonflikte: Die Risikoaversion ist momentan sehr gross unter Anlegern», erklärt Glück. «In einem solchen Umfeld versuchen Investoren, liquide zu bleiben. Das drückt auf die Performance von Nebenwerten.»