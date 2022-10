Betrugsvorwürfe – Chaos-Tage in Chiasso bei LM Group Offiziell äussert sich niemand, ob CEO und COO des Online-Reisebüros noch in Untersuchungshaft sitzen. Derweil positionieren sich Finanzaktivisten, um einen Verkauf des Unternehmens anzustossen. Thorsten Riedl

Ein Bild aus besseren Tagen: Vor Corona und der Ukrainekrise lief das Geschäft der LM Group rund. Nun kommen zu den äusseren Problemen noch hausgemachte hinzu. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Das Online-Reisebüro LM Group rückt nach den Betrugsvorwürfen gegen das Management ins Visier von Finanzaktivisten. «Diese Firma wird von jemandem kontrolliert, der in Haft sitzt. Der Verwaltungsrat übernimmt keine Verantwortung», erklärte C. J. Martin, geschäftsführender Partner des US-Investors Dark Horse Capital, im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Er fordert unter anderem einen Verkauf des Unternehmens und ein Eintreten des Verwaltungsrats für die Interessen aller Aktionäre. Andere Investoren schliessen sich ihm an. Das Schicksal der beiden Manager in Untersuchungshaft indes ist unklar.