Objektiv – Château Kandahar Trauben aus Afghanistan für die Konsumenten in Pakistan: Einwandfrei. Doch Wein lassen die Mullahs sein. Dabei würde das die Stimmung aufheitern. Manfred Rösch

Bild: STR/EPA via Keystone

«Die Hand verehr’ ich, die zuerst die Traube hat gepflückt», sang der begnadete persische Dichter Hafis (14. Jhdt.). Die Männer, die hier im Süden Afghanistans Trauben prüfen und abpacken, sind seines Segens sicher. Die iranische Kultur, die noch aus älteren Quellen schöpft als einzig aus dem Islam, prägt schliesslich das Land seit jeher, die sprachliche Verwandtschaft ist eng. Doch die unfrohen Mullahs in Kabul halten ein gestrenges Auge drauf, dass hier keine Säfte vergoren werden: Tafeltrauben und Rosinen für den pakistanischen und den indischen Markt sollen dringend benötigte Devisen einbringen, basta. An Exportgütern hat das isolierte und mausarme Afghanistan wenig zu bieten, also Rebbau ja, Weinbau nein. Dabei gab’s das einst, vor langer Zeit schon, doch unter dem gottgefälligen Vollbartregime wird es nichts mit «Château Kandahar Grand Cru». Schade, ein Gläschen einer heimischen Sauvignon-Variante zum Beispiel – herbe Nase, feine Tannine, langer Abgang – dürfte auf die ver­bohrten Mullahs krampflösend wirken. «Tage der Lust, des ­Bechers, der Jugend! Unser Gemüt zu erfreuen...» etc. – bei Hafis findet sich viel Weinseliges. Goethe hat ihm im ­«Westöstlichen Diwan» ein Denkmal gesetzt.

