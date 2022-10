Parteikongress in China – China bleibt für Anleger ein schwieriges Pflaster Was der alle fünf Jahre stattfindende Kongress der Kommunistischen Partei und die Wiederwahl von Xi Jinping für Wirtschaft und Finanzmärkte bedeuten. Alexander Trentin

Vergangenes Jahr war zum hundertjährigen Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas der Slogan «immer der Partei folgen» überall im Land zu sehen, hier auf Hochhäusern in Peking. Bild: Yan Cong/Bloomberg

Panzer rollen auf Peking zu? Ein Putsch gegen Xi Jinping? Diese Gerüchte in sozialen Medien haben kurz vor dem am Sonntag beginnenden Kongress der Kommunistischen Partei Chinas für Verunsicherung gesorgt. Doch Spekulationen über eine schlagkräftige Opposition gegen Xi sind an den Haaren herbeigezogen. Auf dem alle fünf Jahre stattfindenden Kongress wird er seine dritte Amtszeit als Parteichef sicher antreten und damit seine Macht festigen. Was bedeutet das für Anleger?