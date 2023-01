Trading Update nach drei Quartalen – China bleibt Richemont ein Dorn im Auge Der Schmuck- und Uhrenkonzern wird im dritten Quartal durch eine schwache Nachfrage in der Volksrepublik beeinträchtigt. Doch die Voraussetzungen für 2023 sind gut. Simone Stern

Uhren und Schmuck von Cartier sind in China beliebt. Entsprechend gespannt warten Analysten auf die Auswirkungen der Öffnung des Landes. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

China bleibt in der Luxusbranche das grosse Fragezeichen. Dies wurde anlässlich des Handelsupdates zum dritten Quartal von Richemont am Mittwoch deutlich. Die pandemiebedingten Einschränkungen in der Volksrepublik bewirkten auf die Region Asien-Pazifik einen um Währungseinflüsse bereinigten Umsatzrückgang von 9% im Vergleich zur Vorjahresperiode.