Krise in China – China droht ein verlorenes Jahrzehnt Ein weiterer Bauriese gerät in Zahlungsschwierigkeiten. Doch die anhaltende Immobilienkrise ist nur eine von vielen Herausforderungen, die Peking angehen muss. Sylvia Walter

Das Bild der Shoppingmeile auf der Nanjing East Road in Schanghai täuscht: Die chinesischen Konsumenten sind nicht in Kauflaune. Das Geld wird eher auf die hohe Kante gelegt. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

«Für mich ist das ein klarer Fall von wirtschaftlichem Long Covid», erklärt Adam Posen, US-Starökonom und Präsident des Peterson Institute for International Economics, in seinem Beitrag zum Wirtschaftsmagazin «Foreign Affairs». Drei Jahre mit zunehmend harten und kostspieligen Covid-Restriktionen hätten das Vertrauen der Wirtschaftsakteure zerstört. Chinas ökonomische Schwäche sei chronischer Natur, das Wachstum werde auf Jahre hinaus schleppend bleiben, so Posen.