Der Chart des Tages – China nutzt die Chance Die Handelsbeziehungen zwischen Russland und China laufen auf Hochtouren – und unterminieren damit die Sanktionen des Westens. Frank Heiniger

Quelle: UniCredit

Die Sanktionen des Westens gegen Russland sind nur bedingt erfolgreich. Dass die russische Wirtschaft nicht so sehr geschwächt wird wie erwünscht, ist zu einem gewissen Grad auf China zurückzuführen, das die entstandenen Handelsopportunitäten zum eigenen Vorteil nutzt. So gelangt das Reich der Mitte unter anderem zu Rabattpreisen an russische Energieträger wie Öl, Gas und Kohle.

Wie der obige Chart von UniCredit illustriert, sind parallel dazu auch die chinesischen Exporte nach Russland deutlich gestiegen (rote Kurve). Derzeit liegt der Zwölfmonatsschnitt (12MA) rund 30% höher als vor Beginn des Ukrainekriegs – wobei es sich zum Teil auch um europäische Exportgüter handeln könnte, die zur Umgehung der Sanktionen durch Länder wie China kanalisiert werden. Diesen Vorwurf hat jüngst ebenfalls EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäussert.

Chinesische Unternehmen, die Güter nach Russland ausführen, operieren dabei voll und ganz im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung: Unter dem im Juni 2021 verabschiedeten Antisanktionsgesetz (Anti Foreign Sanctions Law) haben sie das Recht, internationale Sanktionen zu umgehen, wenn sich diese zum Schaden der chinesischen Unternehmen auswirken.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

