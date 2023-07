Künstliche Intelligenz – China setzt auf die denkende Maschine Der KI-Bereich in der Volksrepublik hinkt den US-Konkurrenten hinterher. Ein Besuch auf einer Riesenkonferenz zeigt aber die grossen Ambitionen. Alexander Trentin , Schanghai

Der Optimus – der Roboter von Tesla – wird in Schanghai hinter Glas präsentiert. Bild: Alexander Trentin

Roboter ohne echtes Gesicht, wie zum Beispiel der Optimismus-Prototyp des Elektroautobauers Tesla, erscheinen menschenähnlich und sind deshalb umso unheimlicher. Die schlanke, graue Figur ist ein echter Hingucker im dichten Gedränge der grössten Konferenz zur künstlichen Intelligenz (KI) in China. «Leider steht der Roboter nur still da», zeigt sich ein Besucher enttäuscht. Medienberichten zufolge laufen die Bewegungen des Humanoiden noch sehr zäh ab, was möglicherweise noch enttäuschender wäre.