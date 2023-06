Konjunktur China – China sieht beschleunigtes Wachstum Im zweiten Quartal hat die chinesische Wirtschaft laut Ministerpräsident Li Qiang ihr Wachstum vorangetrieben. Bei der jährlichen BIP-Zielmarke von 5% sieht man sich auf Kurs.

Regierungschef Li Qiang, der gerade von Besuchen in Deutschland und Frankreich zurückgekehrt ist, fordert Europa zur Zusammenarbeit auf. Bild: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg

China will die Nachfrage und damit auch die Konjunktur insgesamt ankurbeln. «Wir werden mehr praktische und wirksame Massnahmen ergreifen und dabei das Potenzial der Inlandsnachfrage erweitern», kündigte Ministerpräsident Li Qiang am Dienstag an. Es gehe darum, die Märkte zu beleben, eine koordinierte Entwicklung zu fördern, «den grünen Übergang zu beschleunigen und die Öffnung nach aussen auf hohem Niveau voranzutreiben», sagte Li vor Delegierten des Weltwirtschaftsforums im nordostchinesischen Tianjin. Wie dies konkret geschehen soll, blieb allerdings zunächst offen.

Die chinesische Wirtschaft nahm Li zufolge im zu Ende gehenden zweiten Quartal Schwung auf. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte die jährliche Zielmarke von rund fünf Prozent erreichen, sagte er. Im ersten Quartal hatte es nur zu plus 4,5% gereicht. Angesichts einer verlangsamten Industrieproduktion infolge der schwächeren Auslands- und Inlandsnachfrage will die Regierung gegensteuern.

Ministerpräsident Li kritisiert «De-Risking» gegenüber China

Li, der gerade von Besuchen in Deutschland und Frankreich zurückgekehrt ist, forderte Europa zur Zusammenarbeit auf. «Die unsichtbaren Barrieren, die einige Leute in den vergangenen Jahren errichtet haben, machen sich breit und treiben die Welt in die Zersplitterung und sogar in die Konfrontation», sagte Li in Anspielung auf Pläne der EU, sich wirtschaftlich und politisch unabhängiger von China zu machen. «Wir lehnen die künstliche Politisierung von Wirtschafts- und Handelsfragen entschieden ab», sagte Li.

«Jeder weiss, dass einige Leute im Westen dieses sogenannte ‹De-Risking› hochspielen – und ich denke, in gewissem Masse ist es eine falsche Behauptung», betonte Li. Dies gilt als Anspielung etwa auf die Einschätzung von EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen, dass Europa diplomatisch und wirtschaftlich gegenüber China «De-Risking» betreiben sollte. Ähnlich hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz geäussert.

Grosse westliche Banken haben zuletzt ihre Prognosen für das Wachstum der chinesischen Wirtschaft nach enttäuschenden Konjunkturdaten gesenkt. Das BIP der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt dürfte nach den Vorhersagen von UBS, Standard Chartered, Bank of America und JPMorgan in diesem Jahr zwischen 5,2 und 5,7% zulegen. Bislang lag die Spanne bei 5,7 bis 6,3%. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet mit einem Wachstum von 5,6%. «Die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik fällt moderat aus», argumentieren die Kieler Ökonomen. «Fallende Immobilienpreise und die finanziellen Probleme zahlreicher Immobilienentwickler haben nicht nur die Bautätigkeit gedämpft, sondern sich wohl auch negativ auf die Konsumbereitschaft ausgewirkt.»

REUTERS

