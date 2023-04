Chinesische Konjunktur – China stellt Schritte zur Stabilisierung des Handels vor Die chinesische Regierung will unter anderem die Autoexporte stützen, indem Banken entsprechenden Konzernen finanzielle Hilfe anbieten.

Die chinesischen Behörden haben zuletzt von einer schwierigen Situation beim Aussenhandel gewarnt. Bild: Alex Plavevski/EPA/Keystone

China hat einen Plan für die Stabilisierung des Handels vorgestellt und will damit etwa Autoexporte stützen. Die Banken des Landes sollen den entsprechenden Konzernen finanzielle Hilfe anbieten, damit diese im Ausland expandieren könnten, hiess es am Dienstag in einer Erklärung des Kabinetts. Die Visavergabe für Geschäftsleute und die Zahl der Auslandsflüge sollen erhöht werde, Botschaften und Konsulate kleinere Handelsunternehmen stärker unterstützen. Weiter sollen Finanzinstitute bei Auslandsgeschäften stärker auf die Landeswährung Yuan zurückgreifen, um eine bessere Absicherung gegen Währungseffekte zu ermöglichen. Das Handelsministerium wurde mit einer «Anpassung und Verbesserung der relevanten Politik» beauftragt.

Die chinesischen Behörden haben zuletzt von einer schwierigen Situation beim Aussenhandel gewarnt, während Exporteure von mangelnden Aufträgen berichten. Die Industrieproduktion des Exportweltmeisters blieb im März mit einem Plus von 3,9% unter den Erwartungen. Experten vermuten, dass Konsumenten in den USA und Europa angesichts der hohen Inflation sparen. Der Handel gilt als Schlüssel zum Wirtschaftswachstum in China und beschäftigt dort etwa 180 Mio. Menschen.

