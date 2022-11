Chinesische Konjunktur – China überrascht mit schwachen Handelszahlen Die chinesischen Importe und Exporte schrumpfen im Oktober unerwartet.

Die schwachen Handelszahlen für Oktober verdeutlichen die Herausforderung für die politischen Entscheidungsträger in China. Bild: Chinatopix/AP/Keystone

Gebremst von strikten Corona-Lockdowns und der globalen Wirtschaftsflaute ist Chinas Aussenhandel überraschend auf ganzer Linie geschrumpft. Erstmals seit Mai 2020 gingen im Oktober sowohl die Exporte als auch die Importe zurück – ein weiteres Anzeichen, dass die einst boomende Wirtschaft angesichts der Corona-Krise und einer anhaltenden Immobilienkrise in schweres Fahrwasser gerät. Die Ausfuhren schrumpften laut Angaben der Zollbehörden vom Montag im abgelaufenen Monat um 0,3% gegenüber dem Vorjahr, nachdem im September noch ein Plus von 5,7% erreicht wurde.

Die Exporte blieben damit deutlich hinter den Erwartungen von Ökonomen zurück, die mit einem Anstieg von 4,3% gerechnet hatten. Allerdings beschleunigten sich die Exporte in das vom Westen wegen des Ukraine-Kriegs mit Sanktionen belegte Russland. Reuters-Berechnungen zufolge ergab sich auf Dollar-Basis ein Plus gegenüber dem Vorjahresmonat von 34,6%, nach einem Zuwachs von 21,2% im September. Die Nachfrage aus der Europäischen Union und den USA nach Waren «Made in China» ging hingegen zurück.

Die schwache Inlandsnachfrage, die durch neue Corona-Massnahmen und Lockdowns im Oktober sowie durch die Abkühlung des Immobilienmarktes belastet wurde, schlug sich auf die Importe nieder. Die chinesischen Einfuhren gingen im Jahresvergleich um 0,7% zurück – nach einem Zuwachs im September um 0,3%. Experten hatten mit einem kleinen Plus von 0,1% gerechnet. Als Stütze erwiesen sich erneut die Einfuhren aus Russland, die laut Reuters-Berechnungen auf Dollar-Basis um 36% zum Vorjahr anzogen. Im September hatte es sogar einen Zuwachs um 55,2% gegeben.

Konjunkturschwäche Herausforderung für Xi

Chinas Aussenminister Wang Yi hatte seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow Ende Oktober versichert, sein Land sei bereit, die Beziehungen zu Russland auf allen Ebenen zu vertiefen. Bundeskanzler Olaf Scholz machte seinerseits bei seinem jüngsten Besuch in Peking Druck auf Chinas Führung, Russland zum Einlenken im Ukraine-Krieg zu bewegen. Er verwies darauf, dass China als UN-Vetomacht eine Verantwortung habe, mit für ein Ende des Krieges zu sorgen. Der Besuch fand wenige Tage nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas statt, auf dem KP-Chef Xi Jinping seine Macht zementierte.

Die schwachen Handelszahlen für Oktober verdeutlichen die Herausforderung für die politische Führung in China, da der Export bislang einer der wenigen Lichtblicke für die angeschlagene Wirtschaft war. «Das schwache Exportwachstum spiegelt wahrscheinlich sowohl die schwache Auslandsnachfrage als auch die Versorgungsunterbrechungen aufgrund von Corona-Ausbrüchen wider», analysiert der Chefökonom bei Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang.

Als Beispiel nannte er die Produktionsbeeinträchtigungen in einer Foxconn-Fabrik, einem grossen Apple-Zulieferer. Die Behörden haben vorläufige Corona-Beschränkungen über ein Industriegebiet der Stadt Zhengzhou verhängt. Auf dem Gelände befindet sich ein wichtiges Werk von Foxconn. Der Apple-Zulieferer produziert 70% aller iPhones weltweit. Apple erwartet angesichts der Produktionskürzung, dass weniger iPhone 14-Modelle als erwartet ausgeliefert werden.

Zugleich gibt es Rätselraten darüber, ob Chinas Führung trotz der Konjunkturschwäche eisern an der strikten Corona-Politik festhalten wird. Zwar erklärte die chinesische Gesundheitsbehörde am Wochenende, das Land werde bei der «dynamischen Beseitigung» von Covid-19-Fällen bleiben, sobald diese auftauchten. Dieselben Beamten kritisierten jedoch auch einige Regionen für ihre «pauschalen» Abriegelungen und versprachen, solche Mängel zu beheben. «Insgesamt glauben wir, dass China auf dem Weg ist, seine Kontrolle zu lockern, auch wenn es noch Monate von einem endgültigen Schwenk entfernt sein könnte», sagte Tommy Xie, China-Experte der OCBC Bank. Peking kündigte am Montag an, seine Corona-Präventionspolitik in der Hauptstadt zu verbessern. So soll es den Menschen erleichtert werden, Peking zu verlassen und dorthin zurückzukehren. Dabei soll es auch um Hilfe bei dringenden Besuchen in der Stadt wie etwa Krankenhausterminen und bei wichtigen Geschäftsanlässen gehen.

REUTERS

