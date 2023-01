Internationale Kapitalflüsse sind seit langem eine wichtige Quelle wirtschaftlichen Wachstums. Die Ersparnisse einkommensstarker Länder finanzierten dabei hoch rentable Investitionen in einkommensschwachen Ländern, und alle profitierten. Nach dem Zweiten Weltkrieg trieben Kapitalflüsse im Rahmen des Marshall-Plans den raschen Wiederaufbau Europas an, und nachdem sich die europäischen Länder erholt hatten, initiierten sie selbst Auslandhilfen und andere offizielle Geldflüsse in die Entwicklungsländer. Auch die privaten Finanzierungen nahmen deutlich zu; in den Neunzigerjahren entfiel auf sie mehr als die Hälfte aller Kapitalflüsse in Entwicklungsländer.

Einige dieser Kapitalflüsse zeitigten spektakuläre Ergebnisse. Südkorea war in den Fünfzigerjahren eines der ärmsten Länder der Welt, und seine Sparquote betrug bloss 3% des BIP. Doch nach der Umsetzung bedeutender politischer Reformen war es in der Lage, dank grosser Kapitalzuflüsse Investitionen mit sehr hoher Rendite zu finanzieren. Inzwischen ist es eine hoch entwickelte Volkswirtschaft. Hohe Ersparnisse und Investitionsraten bedeuten, dass Südkorea keine Schwierigkeiten hat, seine Schulden zu bedienen.

Doch nicht alle einkommensschwachen Länder verfolgten gesamtwirtschaftliche und sonstige das Wachstum fördernde Strategien. Viele nahmen Kredite auf, um Zahlungsbilanzdefizite auszugleichen oder andere Probleme zu lösen, und erschöpften so ihre Devisenreserven und gefährdeten ihren Zugang zu den privaten Kapitalmärkten.

IWF als Nothelfer

Die internationale Gemeinschaft begegnete diesen Problemen jahrzehntelang über den Internationalen Währungsfonds und eine informelle Übereinkunft zwischen den als Pariser Club bezeichneten offiziellen (staatlichen) Kreditgebern. Geriet ein verschuldetes Land in Schwierigkeiten, schaltete sich der IWF ein, um eine kurzfristige Finanzierung zu gewährleisten und politische Reformen nahezulegen, die darauf ausgelegt waren, die betreffende Volkswirtschaft wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen.

«Ohne internationale Hilfe werden hoch verschuldete Länder mit anhaltender Verknappung von Strom, Treibstoffen und anderen unverzichtbaren Gütern konfrontiert werden.»

Nachdem der Fonds und die Regierungen der Gläubigerländer sich auf ein Reformprogramm geeinigt hatten, konnten die Kreditgeber des Pariser Clubs eine Verringerung der bestehenden offiziellen bilateralen Schulden aushandeln, um sie tragbar zu machen. Stillschweigender Bestandteil dieses Prozesses war, dass die privaten Gläubiger einem ähnlichen Schuldenschnitt zustimmen mussten. Andernfalls wären die Rettungsgelder des IWF, statt die Wirtschaftsaktivität wiederherzustellen, letztlich genutzt worden, um die Schulden des Landes beim privaten Sektor zu begleichen.

Obwohl dieses System der Krisenbewältigung alles andere als perfekt war, funktionierte es im Allgemeinen. In den letzten beiden Jahrzehnten jedoch, in denen sich China zu einem wichtigen Kreditgeber der Entwicklungsländer entwickelt hat, hat sich die Situation deutlich verändert. 2022 wiesen die 74 einkommensschwächsten Länder der Welt Schuldendienstverpflichtungen in Höhe von insgesamt 35 Mrd. $ auf, von denen 13,1 Mrd. $ (37%) aus Schulden gegenüber China bestanden. Laut einem Dossier des Peterson Institute for International Economics vom Mai 2021 entfallen auf China über 50% aller Schulden der armen Länder gegenüber offiziellen Kreditgebern.

Peking bleibt intransparent

Chinas Entwicklung zu einem führenden Kreditgeber hat Probleme geschaffen, und zwar nicht zuletzt, weil es sich geweigert hat, dem Pariser Club beizutreten. Während die Mitglieder des Pariser Clubs Informationen über die Höhe der ihnen geschuldeten Beträge austauschen, tut China das nicht. Auch ist es bisher nicht bereit, sich in grösserem Umfang an multilateralen Restrukturierungsmassnahmen zu beteiligen. Stattdessen operiert es als «Black Box»; es knüpft viele seiner Kredite an Geheimhaltungsvereinbarungen und vergibt sie über eine Vielzahl unterschiedlicher Behörden.

Im Jahr 2020 vereinbarte die G-20 – der auch China angehört – das sogenannte Common Framework, um Schuldennotlagen in Entwicklungsländern zu begegnen. Doch seitdem hat es kaum weitere Fortschritte gegeben. In diesem Monat hat Ghana als lediglich viertes Land Unterstützung im Rahmen dieser Fazilität beantragt.

Derweil nimmt die Zahl der Länder mit ernsten Schuldendienstproblemen weiter zu. Sambia und Sri Lanka sind mit ihren Krediten bereits im Verzug und stecken in einer tiefen Rezession. Während Sri Lanka – wie auch Malawi – die Bedingungen eines neuen IWF-Programms unter Zögern akzeptiert hat, kann die Vereinbarung nicht unterzeichnet werden (und die Gelder können nicht freigegeben werden), bis die Tragfähigkeit der Schulden hergestellt ist. Bei mangelnder Tragfähigkeit des bestehenden Schuldenniveaus kann der IWF den Kredit nicht bewilligen, solange nicht alle wichtigen Gläubiger einer Restrukturierung zugestimmt haben.

Tunesien, Ghana, Pakistan gefährdet

Die hieraus resultierende Paralyse hat viele andere arme Länder in Gefahr gebracht. Tunesien kann seinen Haushaltsplan nicht einhalten ohne eine internationale Anleihenfinanzierung. Ghana, das bereits unter einer schweren Schuldenlast leidet, war im November gezwungen, eine Schatzanleihe mit einer Laufzeit von sechs Monaten zum ruinösen Zins von 36% zu begeben. Pakistan verfügt nach den verheerenden Überflutungen des letzten Sommers nur noch über Devisenreserven in Höhe der Importe eines Monats – was deutlich unter dem als sicher geltenden Niveau liegt. Und dies sind nur einige der Länder mit einem Schuldenstand, der schon jetzt untragbar ist oder es werden dürfte.

Ohne internationale Hilfe werden diese hoch verschuldeten Länder mit anhaltender Verknappung von Strom, Treibstoffen und anderen unverzichtbaren Gütern konfrontiert werden (wie wir sie in Sri Lanka 2022 gesehen haben). Dies wird zu wirtschaftlicher Stagnation oder gar Niedergang führen. Wenn weitere Länder in diese Falle geraten, wird das humanitäre Krisen und einen steilen Anstieg der Armut zur Folge haben.

Nichtstun wäre fatal

Es ist in unser aller Interesse, Wege zu finden, um für Länder in akuten Notsituationen eine Schuldenrestrukturierung samt den erforderlichen Wirtschaftsreformen sicherzustellen. Eine neuerliche Anstrengung in dieser Frage könnte zu einer Übereinkunft zwischen China und anderen Gläubigerländern führen, von der alle profitieren würden. Die verheissungsvollste Route bestünde angesichts der wichtigen Rolle des IWF in der Unterstützung gesamtwirtschaftlicher Reformen darin, dem Fonds grössere Befugnisse dabei zuzugestehen, Schulden als nicht tragfähig einzustufen.

Das Versäumnis, den drohenden Schuldenkrisen der Entwicklungsländer zuvorzukommen, wäre ein moralisches Versagen. Zugleich würde es das globale Wirtschaftswachstum schwächen, denn es würde in den hoch entwickelten Ländern grösseren protektionistischen Druck aufbauen und in den Entwicklungsländern den Widerstand gegen Reformen verstärken. Die Folge wären lang anhaltende Stagnation und Depression in den hoch verschuldeten Ländern, mit enormen humanitären Kosten.

