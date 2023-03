Tagung des Nationalen Volkskongresses – China wirft den USA Unterdrückungskurs vor Die Volksrepublik warnt die USA vor einer Eskalation der seit Jahren anhaltenden Spannungen zwischen den beiden Nationen.

Die US-Regierung setze eher auf Unterdrückung und Eindämmung Chinas als auf einen fairen oder auf Regeln basierenden Wettbewerb, sagt Chinas Aussenminister Qin Gang am Dienstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der jährlichen Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

China hat die USA angesichts der zunehmenden Spannungen in den Beziehungen vor der Gefahr eines Konfrontationskurses gewarnt. Die US-Regierung setze eher auf Unterdrückung und Eindämmung Chinas als auf einen fairen oder auf Regeln basierenden Wettbewerb, sagte Chinas Aussenminister Qin Gang am Dienstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der jährlichen Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking. Sollte sie diesen falschen Kurs gegenüber China nicht ändern, werde es zu «Konflikten und Konfrontationen» kommen. Die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten sind seit Jahren wegen einer Reihe von Streitpunkten wie dem Taiwan-Konflikt, Handelstreitigkeiten und dem russischen Krieg in der Ukraine angespannt. Zuletzt hatten sie sich wegen des Streits über den Abschuss eines mutmasslichen chinesischen Spionage-Ballons weiter verschlechtert.

«Die Wahrnehmung und die Ansichten der Vereinigten Staaten über China sind ernsthaft verzerrt», sagte Qin. «Sie betrachten China als ihren Hauptrivalen und als die grösste geopolitische Herausforderung.» Die US-Regierung behaupte, dass sie Leitplanken für die Beziehungen zu China aufstelle und keinen Konflikt suche. Aber in der Praxis bedeute dies, dass China nicht mit Worten oder Taten reagieren solle, wenn es verleumdet oder angegriffen werde. «Das ist einfach unmöglich», sagte er. «Wenn die Vereinigten Staaten nicht auf die Bremse treten und weiterhin den falschen Weg einschlagen, können keine noch so grossen Leitplanken eine Entgleisung verhindern, die zu einem Konflikt und einer Konfrontation führen wird, und wer wird die katastrophalen Folgen tragen?»

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.