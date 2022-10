Börse votiert gegen Xi Jinping – Chinaaktien im Ausverkauf In den USA kotierte chinesische Titel haben Anfang Woche fast 15% verloren. Alibaba notieren nahe einem Allzeittief. Alexander Trentin

Chinesische Onlinekonzerne wie Alibaba stehen schon seit vergangenem Jahr unter Druck. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Ein «goldener Drache»? Diesem vielversprechenden Namen macht der Nasdaq Golden Dragon Index schon lange keine Ehre mehr. Er bildet die in den USA kotierten chinesischen Aktien ab und hat am Montag so viel verloren wie noch nie. Nachdem schon der Aktienmarkt Hongkong auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen war, rutschte der Index am Montag knapp 15% ab (vgl. Grafik unten). Seit seinem Hoch im Februar 2021 hat er mehr als drei Viertel seines Werts verloren und notiert nun so tief wie zuletzt im Jahr 2013.