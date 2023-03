Schweizer Börse – Chinas Behörden skeptisch gegenüber SIX-Listing von CATL Die Notierung des chinesischen Batterieherstellers CATL an der SIX verzögert sich. Die Regulierungsbehörden hätten Zweifel wegen des grossen Umfangs des Angebots.

Der Hauptsitz von Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) in Ningde, Provinz Fujian, China. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Die Notierung des chinesischen Batterieherstellers CATL an der Schweizer Börse SIX wird sich Insidern zufolge verzögern. Die Regulierungsbehörden in Peking hätten Bedenken wegen des grossen Umfangs des Angebots geäussert, sagten drei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Contemporary Amperex Technology Co (CATL) hat Insidern zufolge vor, mit der Ausgabe von Global Depository Receipts (GDR) an der SIX mindestens 5 Mrd. $einzusammeln. Das Listing hätte demzufolge bereits im Mai über die Bühne gehen können. GDR sind Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an einer ausländischen Aktie verbriefen.

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hatte jüngst erklärt, der Status des Unternehmens als Weltmarktführer bei Batteriezellen für E-Autos sorge bei ihm für gemischte Gefühle: Er sei glücklich über die Führungsposition von CATL, aber besorgt über die damit verbundenen Risiken.

Die mit dem SIX-Listing aufgenommenen Gelder wollte CATL laut Insidern in die Expansion in Europa und insbesondere in die Entwicklung einer Fabrik in Ungarn stecken. Der Batteriehersteller beliefert grosse Autobauer wie Tesla, Volkswagen und BMW. Das Unternehmen hatte unlängst chinesischen Autoherstellern Rabatte angeboten, womit Experten zufolge kleinere chinesische Rivalen wie CALB oder EVE Energy auf Abstand gehalten werden sollen.

REUTERS

