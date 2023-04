Chinesische Konjunktur – Chinas Exporte überraschen mit Anstieg im März Nach fünf Monaten verzeichnet die Volksrepublik erstmals wieder ein Plus von 14,8% im Vergleich zum Vorjahr.

China hat sich für dieses Jahr ein Wachstumsziel von etwa 5% für das Bruttoinlandprodukts (BIP) gesetzt. Bild: dk1234/iStockphoto/Getty Images

Chinas Exportwirtschaft hat sich nach einer Schwächephase wegen der Corona-Restriktionen im März eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach fünf Monaten mit Rückgängen verzeichnete sie einen überraschenden Anstieg von 14,8% im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten der Zollbehörde vom Donnerstag hervorging. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Minus von 7,0% gerechnet, nach einem Rückgang im Zeitraum Januar-Februar von 6,8%. Experten führen die Verbesserung teilweise darauf zurück, dass Firmen nun einen Auftragsstau abarbeiteten, der in der Corona-Krise aufgelaufen war.

Zhiwei Zhang, Chefökonom beim Vermögensverwalter Pinpoint Asset Management, geht davon aus, dass das starke Exportwachstum angesichts der mauen globalen Konjunkturaussichten wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird. Ein Sprecher der Zollverwaltung führte die positive Überraschung auf die starke Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Solarprodukten und Lithium-Batterien zurück. Er befürchtet jedoch ebenfalls, dass sich die Bedingungen in Zukunft verschlechtern könnten – auch wegen der schleppenden Auslandsnachfrage.

Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds nur langsam wachsen. Der IWF kappte seine Prognosen für 2023 und 2024 jüngst um jeweils 0,1 Punkte auf 2,8 und 3,0 Prozent, nachdem es 2022 noch 3,4% waren. Der Fonds setzt dabei auf Indien und China als Zugpferde der Weltwirtschaft.

Die überraschend positiven Export-Daten aus dem Reich der Mitte stützen zugleich die Einschätzung des IWF, dass sich die Wirtschaft der Volksrepublik derzeit kräftig erholt. Der IWF traut China nach der Abkehr von den strikten Corona-Massnahmen für dieses und nächstes Jahr Wachstumsraten von 5,2 und 4,5% zu. 2022 hatte es im Zuge der von der Regierung verordneten rigiden Null-Covid-Strategie nur zu einem für chinesische Verhältnisse mageren Plus von 3,0% gereicht.

Billiges Öl aus Russland strömt ins Land

China hat sich selbst für dieses Jahr ein Wachstumsziel von etwa fünf Prozent für das Bruttoinlandprodukt (BIP) verordnet. Die kommunistische Führung in Peking will das Wachstumsmodell zugleich stärker auf die Binnenkonjunktur ausrichten und setzt dabei auf den privaten Konsum.

Die Importe waren im März zwar rückläufig – mit einem Minus von 1,4% sanken sie jedoch nicht so stark wie von Experten erwartet, die ein Schrumpfen um 5,0% auf dem Radar hatten. Dabei zeigte sich, dass der Rohstoffhunger der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt kräftig zunahm: Chinas Rohölimporte schossen im März gegenüber dem Vorjahr um 22,5% in die Höhe – auf den höchsten Stand seit Juni 2020. Experten nannten niedrigere Kosten für russisches Rohöl als einen Faktor, der die Einfuhr nach oben trieb. Hintergrund sind die westlichen Handelssanktionen gegen Moskau im Zuge des Ukraine-Kriegs, weswegen Russland sich verstärkt zu verbilligten Preisen asiatischen Absatzmärkten wie China und Indien zuwendet. Während auch Eisenerz- und Sojabohnenimporte zulegten, ging die Einfuhr von Kupfer in China zurück.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.